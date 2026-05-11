Bomberos de El Bolsón capacitaron a aspirantes de Ñorquinco en rescate con cuerdas y trabajo en emergencias rurales





El trabajo conjunto entre los cuarteles de bomberos voluntarios de la región continúa fortaleciéndose a través de las capacitaciones permanentes y el acompañamiento operativo. Durante el último fin de semana, integrantes del cuartel de El Bolsón viajaron a la localidad de Ñorquinco para brindar una capacitación intensiva en rescate con cuerdas destinada a aspirantes del cuerpo activo de bomberos de esa localidad.

La jornada estuvo encabezada por Héctor Pinilla, uno de los principales capacitadores de la región en materia bomberil, quien destacó el crecimiento y el compromiso que viene demostrando el joven cuartel de Ñorquinco.





“Somos padrinos de Ñorquinco. Siempre estamos ahí para lo que ellos necesiten”, expresó Pinilla, remarcando el vínculo permanente que existe entre ambas instituciones desde los inicios del cuartel ñorquinquense.

Según detalló, la capacitación estuvo orientada específicamente al sistema de trabajo con cuerdas aplicado a rescates, una herramienta fundamental para intervenciones en terrenos complejos o zonas rurales de difícil acceso.

“Este fin de semana fuimos a capacitar el tema del sistema de trabajo de cuerda de rescate. Estuvimos allá con los aspirantes de Ñorquinco, que tienen cuatro aspirantes nuevos haciendo el curso para bomberos”, señaló.

La capacitación combinó instancias teóricas y prácticas. Mientras los aspirantes ya habían avanzado en conocimientos vinculados al manejo y confección de nudos, el equipo llegado desde El Bolsón trabajó directamente en campo con ejercicios reales de rescate.

Pinilla explicó que junto al bombero Ramiro Balti desarrollaron distintas maniobras prácticas vinculadas al rescate en altura y traslado de víctimas.

“Hicimos tirolesa, rescate con camilla y descenso. Nos tocó un lugar muy lindo, un escenario muy completo, y estuvimos trabajando todo el día”, relató.

El referente bomberil destacó además el entusiasmo mostrado por los nuevos aspirantes y subrayó la importancia de que localidades como Ñorquinco continúen preparándose ante situaciones de emergencia vinculadas tanto a accidentes rurales como a la creciente llegada de turistas a distintos sectores de la región.

“Ellos tienen lugares y escenarios donde este tipo de emergencias puede ocurrir. Han tenido casos de turistas perdidos y distintas situaciones complejas. Ñorquinco se está haciendo conocido y está yendo mucha gente, así que también tienen que prepararse para ese tipo de rescates”, explicó.

Pinilla recordó además que el vínculo entre ambos cuarteles viene desde los comienzos de la institución de Ñorquinco y resaltó que la primera camada de bomberos activos de esa localidad se formó justamente en El Bolsón.

“Los 12 bomberos que se recibieron lo hicieron acá. Yo pertenecía a la jefatura de ellos hace algunos años y seguimos en contacto permanente. Los cuarteles están hermanados”, afirmó.

En relación a las próximas actividades, adelantó que el próximo fin de semana los aspirantes de Ñorquinco volverán a viajar a El Bolsón para participar de una nueva capacitación, esta vez orientada a psicología de la emergencia.

La formación será dictada por la bombera Ivana Catalán y abordará aspectos vinculados al manejo emocional y psicológico que deben enfrentar quienes intervienen en situaciones críticas.

“Se están capacitando continuamente y eso es muy importante. Estamos acompañando a los aspirantes y dándoles una mano para que sigan creciendo”, concluyó Pinilla.



