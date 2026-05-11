UnTER adhiere al paro provincial de este martes y participará de la Marcha Federal Universitaria

La conducción provincial de UnTER resolvió adherir al paro convocado por la CTA Autónoma para este martes 12 de mayo, en el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria que se desarrollará en distintos puntos del país en defensa de la educación pública y el financiamiento de las universidades nacionales.





La decisión fue tomada durante el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales del sindicato docente rionegrino, donde la medida obtuvo respaldo por amplia mayoría, aunque cinco seccionales —entre ellas UnTER El Bolsón— optaron por abstenerse.





Desde la seccional de El Bolsón explicaron que la postura responde a un mandato surgido de la asamblea local realizada en diciembre pasado, donde se definió que las adhesiones a medidas de fuerza impulsadas por otras centrales sindicales deben discutirse y resolverse institucionalmente dentro de UnTER.





A pesar de la abstención, desde la conducción local remarcaron su acompañamiento a la defensa de la educación pública y universitaria. “UnTER El Bolsón siempre en defensa de la escuela pública”, señalaron mediante un comunicado difundido tras el plenario.





La medida de fuerza provincial fue resuelta para acompañar activamente la movilización nacional convocada en defensa de las universidades públicas y en reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, el sindicato expresó su rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional y cuestionó también medidas adoptadas a nivel provincial.





Según informaron distintos medios provinciales, las movilizaciones centrales en Río Negro se realizarán en San Carlos de Bariloche, General Roca y Viedma, donde confluirán sindicatos docentes, trabajadores estatales, organizaciones universitarias y distintos sectores sociales.





La secretaria general de UnTER, Laura Ortiz, sostuvo que la coordinación entre sindicatos resulta “necesaria para poner en común los conflictos que atraviesan los distintos sectores frente a un gobierno que ajusta y reprime”.





En paralelo, desde organizaciones universitarias remarcaron la preocupación existente por la situación presupuestaria de las casas de altos estudios y reclamaron el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que establece una asignación específica de recursos para el sistema educativo superior.





La adhesión de UnTER al paro provincial implicará una nueva jornada de afectación en las actividades escolares de Río Negro, mientras distintos gremios y sectores sindicales continúan articulando acciones conjuntas en el marco de los reclamos salariales y presupuestarios que se vienen desarrollando en todo el país.