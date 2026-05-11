Cuando la alimentación de estudiantes se convierte en un aspecto sumamente importante de una política educativa, el compromiso va mucho más allá de servir un plato de comida: implica garantizar que cada chico y cada chica reciba una alimentación rica y saludable que acompañe el desarrollo de su jornada. En Río Negro, esta política llega todos los días alrededor de 160 mil estudiantes que reciben desayuno y merienda, mientras que cerca de 30 mil tienen su almuerzo. Además, unos 4500 estudiantes cuentan con un refrigerio reforzado.

¿Cómo se logra todo esto? Primero a través de una decisión política, y en ese sentido el Gobernador Alberto Weretilneck mantiene una postura firme respecto al rumbo de la educación como uno de los ejes fundamentales de su gestión, teniendo en cuenta que las y los jóvenes son el futuro de nuestra provincia.

Por otro lado, el servicio de comedor escolar es posible gracias al trabajo incansable de un grupo de personas que comprende desde cocineros y cocineras hasta el personal que llevan adelante todos los procesos administrativos correspondientes.

La Secretaria de Administración del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Mónica Temprano, destacó como prioridad del Gobierno de Río Negro, el hecho de garantizar a todas y todos los estudiantes de la provincia, el acceso a la alimentación en las escuelas.

Temprano explicó que uno de los procedimientos para que el servicio pueda ofrecerse, es a través de los convenios escolares que el Ministerio tiene con 31 municipios en el marco de un trabajo coordinado con los Consejos Escolares de cada zona.

Esta modalidad, dijo Temprano, favorece también la economía de cada región en lo que refiere a compra de alimentos, insumos, etc





"Entendemos que es una buena herramienta, además de llegar por medio de los municipios a las escuelas, para generar una dinámica económica en cada localidad que favorece también esa arista que es parte de la sociedad y que también nos interesa fomentar y mejorar", comentó

Por otro lado, en el caso de las localidades, donde el Ministerio de Educación no tiene convenio con el Municipio, se realizan licitaciones públicas.

"Anualmente se hacen, durante diciembre y enero, estos procesos licitatorios para lograr el abastecimiento sostenido durante todo el ejercicio. Mediante convenios y con estos acuerdos con los municipios, llevamos alimentos a aproximadamente 90 mil estudiantes, en tanto que para los restantes 70 mil estudiantes, los alimentos se adquieren por medio de las licitaciones" manifestó la funcionaria.

Más allá de que todos estos datos tengan que ver con números y cuestiones administrativas, son esenciales para un factor tan importante en la educación rionegrina como es el de brindar un servicio de comedor y que éste sea saludable para las y los estudiantes de la provincia.

Sobre este punto, Temprano resaltó que la alimentación en las escuelas tiene todo un acompañamiento profesional que se traduce en el trabajo de los equipos de nutricionistas de los consejos escolares, los cuales realizan una tarea conjunta con nutricionistas del Ministerio.

"Ese trabajo por medio de profesionales se lleva adelante con mucho compromiso y haciendo docencia. Hay momentos donde nutricionistas recorren las escuelas y por medio de juegos y charlas generan un aprendizaje sobre la importancia de comer sano", señaló.

Además, hizo mención al trabajo de quienes diariamente están en contacto con chicos, chicas y jóvenes "El equipo de cocineros y cocineras de todas las escuelas llevan adelante con todo su amor y todo su cariño esa tarea que día a día hace que los chicos tengan su taza de leche caliente en la mesa o su plato de comida al mediodía", concluyó, remarcando la importancia de una adecuada nutrición para garantizar un mayor rendimiento en el proceso de aprendizaje.