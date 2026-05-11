Continúa la limpieza sobre el Arroyo Catarata en El Hoyo

Las tareas de prevención previas al inicio de la temporada alta de lluvias siguen avanzando en el barrio Los Cauquenes con el dragado, limpieza y subida de nivel de la ribera del arroyo Catarata. De esta forma se busca prevenir desbordes y anegaciones.

Los trabajos se extienden desde la ruta nacional 40 hasta la planta de tratamiento, mientras en paralelo se avanza detrás del predio polideportivo, dónde se quitaron sauces y malezas para permitir el mejor paso del agua por el cauce del arroyo.









Se estima que las obras finalizarán en las próximas semanas, mejorando el transitar y los accesos a los vecinos de la zona.