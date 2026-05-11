La Lista Amarilla ganó las elecciones del Sindicato de Trabajadores Viales de Río Negro





Con total normalidad se desarrollaron las elecciones gremiales para definir la nueva conducción del Sindicato de Trabajadores Viales de Río Negro, donde la Lista Amarilla logró imponerse por una diferencia de 44 votos sobre la oficialista Lista Blanca.





La agrupación ganadora estuvo encabezada por Sohar Marinero y José Calderón, quienes obtuvieron un total provisorio de 158 votos, frente a los 114 sufragios alcanzados por la Lista Blanca, liderada por el actual secretario general José Pedraza y la secretaria adjunta Carla Quiñenao.





Además, durante la jornada electoral se registró un voto nulo y un voto en blanco.





El escrutinio mostró una marcada paridad en algunas delegaciones, aunque la Lista Amarilla logró consolidar diferencias importantes en varias localidades del territorio provincial.





En Allen, la Lista Amarilla obtuvo 6 votos contra 12 de la Lista Blanca. En San Antonio Oeste, la Amarilla consiguió 12 votos frente a 5. En El Bolsón, la Lista Amarilla también se impuso con 6 votos sobre 3 de la Blanca.





En General Roca, la oficialista Blanca logró una ajustada ventaja con 10 votos frente a 8. En San Carlos de Bariloche, la Amarilla ganó por 12 a 7, mientras que en Los Menucos consiguió una amplia diferencia con 19 votos contra 10.





Uno de los resultados más contundentes se registró en Pomona, donde la Lista Amarilla alcanzó 22 votos frente a 5 de la Lista Blanca. En Viedma Central, la Amarilla volvió a imponerse con 46 votos sobre 29, y en la Delegación Viedma logró 18 votos frente a 13.





Por su parte, el sector de jubilados fue el único segmento donde la Lista Blanca consiguió una ventaja clara, obteniendo 20 votos contra 9 de la Amarilla.









Con estos resultados provisorios, la Lista Amarilla se encamina a conducir el gremio vial rionegrino en una elección que contó con participación de trabajadores de distintas delegaciones de la provincia.