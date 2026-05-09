Fuerte choque entre una moto BMW y un Chevrolet Corsa en el acceso norte a El Bolsón





Un accidente vial se registró esta tarde, minutos después de las 15:45, sobre la Ruta Nacional 40, en el acceso norte a El Bolsón, donde una motocicleta marca BMW y un automóvil Chevrolet Corsa Wagon colisionaron por causas que aún son materia de investigación.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, la motocicleta circulaba en sentido norte-sur cuando impactó contra el automóvil, que se desplazaba en dirección contraria. A raíz del fuerte choque, el conductor de la moto —un conocido mecánico de la zona— debió ser trasladado al Hospital de Área de El Bolsón con golpes y raspones en sus piernas.





Fuentes consultadas indicaron que el motociclista se encontraba consciente al momento de ser asistido y, afortunadamente, fuera de peligro, aunque igualmente fue derivado al nosocomio local para una evaluación médica más exhaustiva.

En tanto, el conductor del Chevrolet Corsa Wagon permanecía en el lugar del siniestro mientras trabajaba personal del Cuerpo de Seguridad Vial, efectivos de Criminalística y agentes de la Policía de Río Negro, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para intentar determinar cómo se produjo el impacto.





Uno de los datos que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar es que el accidente ocurrió a escasos 100 metros de las cámaras de seguridad y del radar instalado en el acceso norte a la localidad, elementos que podrían aportar información clave para esclarecer la dinámica del hecho.

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban las tareas policiales y de asistencia.



