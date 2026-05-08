Controles en desarmaderos: secuestran en El Bolsón dos vehículos con irregularidades

La Policía de Río Negro, con intervención con personal de Toxicomanía que arribó a la Zona Andina para realizar distintas tareas junto a efectivos del Departamento de Sustracción de Automotores, secuestró en El Bolsón dos rodados marca Peugeot que presentaban distintas irregularidades.

La tarea de fiscalización se realizó en un desarmadero ubicado en el camino de acceso a Cascada Escondida, donde el personal actuante detectó que un vehículo Peugeot 504 tenía una patente colocada de otro rodado de similares características.

Además, durante la revisión, constataron que otro rodado de la misma marca – modelo Peugeot 206- tenía orden de desguace y compactación, motivo por el que no podía permanecer en ese lugar.

Ambos rodados fueron trasladados a un espacio perteneciente al área de Tránsito de la Municipalidad de El Bolsón.

El control se encuadra en una tarea de fiscalización que una comisión proveniente de la capital provincial, de la que forman parte autoridades de distintas reparticiones, realiza en distintos desarmaderos y puntos de venta de autopartes de la Zona Andina.

Más controles

En ese contexto, las unidades especiales y de orden público dispusieron operativos de saturación en rutas y calles transitadas, en los que no sólo se realizaron controles de documentación vehicular y personal, sino también vinculados a la posible tenencia de estupefacientes.