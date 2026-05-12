Incendio destruyó por completo una vivienda en Loma del Medio y una menor sufrió quemaduras

Un importante incendio estructural movilizó durante la tarde de este martes 12 de mayo a Bomberos Voluntarios de El Bolsón, personal del SPLIF, efectivos policiales y vecinos del barrio Loma del Medio, luego de que se reportara un incendio de vivienda en el barrio El Cipresal.

Según la información suministrada por fuentes intervinientes, alrededor de las 19 horas ingresaron varios llamados de emergencia alertando sobre un foco ígneo en una vivienda ubicada en el callejón El Sol. Al arribar las primeras dotaciones al lugar, el inmueble —una construcción de una planta de aproximadamente 6 por 5 metros— se encontraba completamente tomado por las llamas.

En el interior de la vivienda se encontraban tres ocupantes, dos personas adultas y una menor de edad, quienes lograron autoevacuarse antes del avance total del fuego. No obstante, la menor sufrió quemaduras en sus manos y debió ser trasladada al hospital de área para su atención médica.

Pese al rápido despliegue del operativo, las pérdidas materiales fueron totales. Hasta el momento no se informaron las causas que habrían originado el incendio.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), efectivos de la Policía de Río Negro y colaboradores de la comunidad.

Desde la institución bomberil destacaron especialmente el acompañamiento de los vecinos del sector, quienes colaboraron activamente señalizando accesos y guiando a los móviles de emergencia, una tarea que resultó clave para optimizar el arribo de las unidades al lugar del siniestro, emplazado en una zona de compleja accesibilidad.