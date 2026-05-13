Río Negro completa el pago de la asignación por indumentaria a estatales

Este pago, que asciende a $125.000, se realizará mediante planilla complementaria y representa un refuerzo directo al bolsillo de los agentes estatales en cumplimiento con lo acordado previamente en la Mesa de la Función Pública.





Esta medida busca garantizar que el personal cuente con los recursos económicos necesarios para la adquisición de la vestimenta requerida en el desarrollo de sus tareas diarias.





Con este segundo depósito, el Ejecutivo provincial completa la totalidad del monto de $250.000 establecido para este concepto durante el año 2026.





Desde la administración provincial destacaron que la iniciativa forma parte del compromiso asumido para recomponer el poder adquisitivo de los empleados públicos y brindar previsibilidad financiera a las familias rionegrinas.El desembolso del próximo sábado cierra así el cronograma previsto para este beneficio específico en el presente ciclo.

El Gobierno provincial depositará la segunda cuota de $125.000 a través de planilla complementaria, alcanzando el monto acordado para los trabajadores de la administración pública.El Gobierno de Río Negro confirmó que este sábado 16 de mayo hará efectivo el depósito del segundo tramo del concepto de indumentaria destinado a las y los trabajadores de la administración pública provincial.