Allanaron un campo de Chubut por el robo de más de 170 animales: secuestraron 25 vacas, cueros y armas

Un importante operativo policial realizado entre Chubut y Santa Cruz permitió secuestrar armas, vehículos y animales en el marco de una investigación por el robo sistemático de ganado en establecimientos rurales de la región.





La causa se inició a partir de una denuncia judicial por la sustracción de más de 150 ovejas y 20 vacunos pertenecientes a una estancia ubicada en el norte de Santa Cruz. Tras una serie de tareas investigativas desarrolladas por la División Operaciones Rurales de Caleta Olivia, la Justicia chubutense ordenó un allanamiento en el establecimiento ganadero “El Castillo”, situado en jurisdicción de Chubut.





Según se informó oficialmente, el operativo tuvo una complejidad particular debido a que parte de los campos vinculados al establecimiento investigado se extienden hacia territorio santacruceño, donde además se encuentra el campo damnificado.

Además, se incautaron un cuatriciclo, una camioneta y un teléfono celular que serán sometidos a peritajes para determinar su posible vinculación con los hechos investigados.





En el establecimiento también encontraron animales presuntamente relacionados con la denuncia: tres ovinos y 25 bovinos en pie, además de cueros y restos de animales vacunos y ovinos.La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días. Los investigadores intentan determinar la dimensión de las maniobras denunciadas y establecer si existen más personas involucradas en el circuito de abigeato.

El operativo se realizó en una estancia que se extiende sobre territorio santacruceño. La Policía incautó además un cuatriciclo, una camioneta y un teléfono celular que será peritado.La medida fue ejecutada mediante un trabajo coordinado entre fuerzas policiales de ambas provincias. Participaron efectivos de la División Seguridad Rural y Caballería de Comodoro Rivadavia junto a personal de la División Operaciones Rurales de Caleta Olivia.Desde las áreas rurales de seguridad remarcaron la importancia de que los productores denuncien rápidamente cualquier situación sospechosa o hecho delictivo en los establecimientos ganaderos para facilitar la actuación policial y prevenir nuevos casos.