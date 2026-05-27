Brenda González busca volver al ring y pide el acompañamiento de la comunidad para costear estudios médicos



La reconocida boxeadora Brenda González, representante de El Bolsón y de toda la Comarca Andina en distintos cuadriláteros del país, se prepara para concretar su esperado regreso al boxeo competitivo luego de cuatro años alejada de la actividad. Sin embargo, para volver a subirse al ring, la deportista debe afrontar una serie de exigencias médicas impuestas por la Federación Argentina de Box, lo que representa un importante desafío económico. La reconocida boxeadora Brenda González, representante de El Bolsón y de toda la Comarca Andina en distintos cuadriláteros del país, se prepara para concretar su esperado regreso al boxeo competitivo luego de cuatro años alejada de la actividad. Sin embargo, para volver a subirse al ring, la deportista debe afrontar una serie de exigencias médicas impuestas por la Federación Argentina de Box, lo que representa un importante desafío económico.





Brenda, quien supo ganarse el reconocimiento del público por su entrega y trayectoria dentro del deporte, explicó que su alejamiento del boxeo estuvo vinculado a cuestiones personales que la llevaron a poner en pausa su carrera deportiva. Ahora, con una nueva etapa por delante y con el deseo intacto de volver a competir, comenzó el camino para retomar oficialmente la actividad.





“Hace ya cuatro años que no volvemos al ring por temas personales, me tuve que retirar, pero hoy por hoy tengo el camino libre, así que retomo de nuevo mi carrera deportiva”, expresó la boxeadora al compartir su situación.





No obstante, el regreso no depende únicamente del entrenamiento y la preparación física. Para obtener nuevamente la habilitación y poder competir, Brenda debe renovar todos los estudios médicos obligatorios exigidos por la Federación Argentina, un trámite que incluye ocho estudios completos con costos elevados.





“Me piden renovar de nuevo los estudios, que es todo completo. Son ocho estudios que son re caros y, como está la economía hoy por hoy, a todos nos cuesta”, señaló.





Ante esta realidad, la deportista apeló a la solidaridad de la comunidad, teniendo en cuenta que necesita reunir el dinero necesario para cubrir los gastos médicos y así poder avanzar con los trámites que le permitan volver oficialmente a competir.





Brenda González ha sido una de las exponentes del boxeo regional, llevando el nombre de El Bolsón y de la comarca a distintos escenarios deportivos del país, por lo que su regreso genera expectativa entre quienes siguen su carrera y valoran su esfuerzo.





En este contexto, la boxeadora pidió el acompañamiento de vecinos, comerciantes y toda persona que desee colaborar con un aporte, por pequeño que sea, para ayudarla a cumplir este objetivo y concretar su regreso a los cuadriláteros. Para muchos deportistas del interior, sostener una carrera profesional implica no solo disciplina y sacrificio, sino también superar importantes barreras económicas, especialmente cuando se trata de cubrir requisitos médicos y administrativos obligatorios. Brenda compartio su alias solicitando ayuda brenda.062.corona.mp