FOGARIO ya garantizó $3.822 millones para 106 pymes

Los resultados obtenidos en 8 meses de gestión muestran la aceptación y el alcance territorial de la herramienta: hasta el momento, FOGARIO registra 84 garantías emitidas y otras 22 en gestión avanzada, por un monto total de $3.822 millones.





El crecimiento también se refleja en su presencia territorial. Ya son 16 las localidades rionegrinas alcanzadas por garantías destinadas a pymes, consolidando una política provincial que busca acercar soluciones financieras a cada región.





Como ejemplo, Martínez mencionó el reciente caso de Cementos del Valle de Viedma, que en menos de 24 horas accedió a una garantía y al crédito necesario para financiar capital de trabajo y sostener sus distintas líneas de negocio.





Cómo potenciar tu pyme



Para acceder al financiamiento con respaldo de FOGARIO, las pymes pueden ingresar a www.fogario.rionegro.gov.ar, completar sus datos y ser contactadas por un asesor comercial de la región. También pueden comunicarse por correo electrónico a info@fogario.rionegro.gov.ar.

Respecto de los requisitos, Martínez explicó que varían según se trate de personas físicas o jurídicas, aunque remarcó que se solicita documentación habitual para el sector, como certificado pyme y declaraciones impositivas. “Hacemos un análisis de riesgo de cada situación y articulamos con la entidad financiera más adecuada para acceder al crédito”, indicó.





En un contexto económico desafiante, FOGARIO refleja la decisión del Gobierno de Río Negro de acompañar al sector privado con respuestas concretas, facilitar el acceso al financiamiento, sostener la actividad económica y potenciar el desarrollo productivo en toda la provincia.

El Fondo de Garantía de Río Negro (FOGARIO) ya alcanzó a 106 pymes rionegrinas, con un monto total garantizado de $3.822 millones. La herramienta impulsada por el Gobierno Provincial facilita el acceso al crédito, acompaña al sector privado y fortalece la actividad económica en un contexto nacional marcado por fuertes restricciones al financiamiento.El presidente de FOGARIO, Lautaro Martínez, explicó que el Fondo “surge como respuesta a una dificultad estructural vinculada al acceso al financiamiento para pymes y emprendedores”. En ese sentido, sostuvo que “hay un problema estructural en Argentina que es la falta de acceso al crédito, y la Provincia de Río Negro, a través del Gobernador Alberto Weretilneck, decidió no quedarse mirando para un costado y atacar este problema con una solución concreta”.