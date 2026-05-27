Impulsan una campaña solidaria de abrigo para acompañar a quienes más lo necesitan este invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas y con el espíritu solidario que ya caracteriza al equipo del recinto, Fernanda Magadán anunció el lanzamiento de una campaña solidaria de abrigo destinada a recolectar prendas y elementos esenciales para asistir a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad durante el invierno.





La iniciativa busca reunir ropa de abrigo, ropa de cama, gorros, guantes, bufandas y calzado, con una premisa muy clara: todas las donaciones deben encontrarse en buen estado. En ese sentido, Magadán remarcó la importancia de comprender el verdadero sentido de la solidaridad, apelando a una colaboración consciente y empática.





“La solidaridad pasa por dar algo que yo misma utilizaría”, expresó, al explicar que no se trata de entregar objetos descartados o en malas condiciones, sino prendas útiles, dignas y en condiciones de ser aprovechadas por otra persona. “Si es una campera que ya no uso porque me queda chica o simplemente no me gusta el color, pero que está en buen estado y yo podría usarla, eso es lo que tengo que donar”, sostuvo.





Además, Fernanda compartió una reflexión vinculada a sus hábitos personales de consumo y reutilización, señalando que desde hace años mantiene una lógica simple pero efectiva: cuando incorpora una prenda nueva, entrega otra para que continúe circulando. “De esa manera las cosas siguen teniendo utilidad y pueden llegar a quien realmente las necesita”, indicó.





Desde el recinto destacaron que esta campaña busca convertirse en una propuesta permanente cada invierno, fortaleciendo una red de ayuda comunitaria basada en la empatía y el compromiso social.





La convocatoria está abierta a toda la comunidad, invitando a vecinos y vecinas a sumarse con su aporte para que ninguna persona atraviese el frío sin abrigo. En las próximas horas se informarán los detalles sobre los puntos de recepción y la modalidad para acercar las donaciones.

Este invierno queremos invitar a la comunidad a sumarse a una pequeña gran red de ayuda.





En El Recinto estaremos realizando una colecta solidaria de ropa de abrigo en buen estado para quienes más lo necesitan.





Se reciben camperas, frazadas, bufandas, gorros, guantes, medias y todo aquello que pueda brindar un poco de calor en los días más fríos.





Las donaciones podrán acercarse de lunes a viernes, entre las 10 y las 13 horas, hasta el 1 de julio.





Porque a veces un abrigo no es solamente una prenda:

también puede ser compañía, cuidado y un pequeño alivio en un momento difícil.





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