Weretilneck encabezó en El Bolsón la firma de convenios y entrega de aportes para obras clave







El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó este miércoles una nueva agenda oficial en El Bolsón, marcada por la firma de convenios, la entrega de aportes y el anuncio de avances en obras consideradas estratégicas para el desarrollo de la localidad, entre ellas el esperado Plan Director de Cloacas. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó este miércoles una nueva agenda oficial en El Bolsón, marcada por la firma de convenios, la entrega de aportes y el anuncio de avances en obras consideradas estratégicas para el desarrollo de la localidad, entre ellas el esperado Plan Director de Cloacas.





En el inicio de su actividad oficial, el mandatario provincial participó de un encuentro institucional junto al intendente Bruno Pogliano y otras autoridades locales, donde se concretaron aportes y acuerdos orientados a fortalecer distintas áreas de la comunidad. Sin embargo, uno de los ejes centrales de la jornada estuvo puesto en la firma del convenio vinculado a la obra del Plan Director de Cloacas, una infraestructura histórica para El Bolsón que permitirá mejorar de manera sustancial el sistema sanitario de la ciudad.

Según se destacó durante la actividad, se trata de una obra de enorme magnitud que, una vez finalizada, permitirá que aproximadamente el 90% de la población de El Bolsón pueda contar con el servicio cloacal, dando respuesta a una demanda de larga data de los vecinos y acompañando el crecimiento urbano de la localidad.





Weretilneck agradeció el recibimiento y destacó la importancia de continuar trabajando de manera articulada con el municipio.





Con Bruno estuvimos trabajando hace un rato en los distintos temas que hacen a la agenda provincial municipal, municipal provincial”, expresó el gobernador al comenzar su contacto con los medios.





Como es habitual en sus visitas a la localidad, la llegada del mandatario provincial también generó consultas de vecinos sobre distintas problemáticas locales. Entre ellas, surgió nuevamente la preocupación por la situación del puente de Azcuénaga, una de las inquietudes recurrentes de la comunidad.





La presencia del gobernador en El Bolsón vuelve a poner sobre la mesa una serie de obras y proyectos que buscan mejorar la infraestructura local, en un contexto donde el crecimiento poblacional exige respuestas concretas en materia de servicios esenciales.





La obra del Plan Director de Cloacas es considerada una de las inversiones más importantes proyectadas para la ciudad, no solo por su impacto en la calidad de vida de los vecinos, sino también por el ordenamiento y desarrollo futuro de El Bolsón, permitiendo ampliar la cobertura sanitaria y acompañar la expansión urbana de manera planificada.





La actividad oficial continuará con el desarrollo de la agenda prevista, donde además podrían abordarse otros temas vinculados a infraestructura, asistencia y necesidades planteadas por la comunidad.