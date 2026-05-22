Comenzó la audiencia pública por el gasoducto Tratayén–SAO

La audiencia pública por el estudio de impacto ambiental del gasoducto Tratayén–San Antonio Oeste comenzó este viernes en San Antonio Oeste, con participación institucional, exposición técnica y oradores inscriptos. El encuentro, que puede seguirse en vivo por youtube, representa una instancia clave para el futuro energético de Río Negro y el avance de una obra estratégica para el desarrollo de la provincia.

El Gobierno de Río Negro inició este viernes 22 de mayo, a las 9, la audiencia pública correspondiente al procedimiento de evaluación ambiental del proyecto Gasoducto Dedicado Tratayén–San Antonio Oeste, propuesto por San Matías Pipeline S.A.

La instancia se desarrolla de manera presencial en el Gimnasio Municipal “Sebastiana Antenao”, ubicado en Sarmiento 385 de San Antonio Oeste, y forma parte del análisis del estudio de impacto ambiental del proyecto, que prevé la instalación de un gasoducto destinado a garantizar el abastecimiento continuo de gas natural a las unidades flotantes de licuefacción previstas en el Golfo San Matías.





La audiencia puede seguirse en vivo a través del siguiente enlace:





https://www.youtube.com/live/ ah656I_-VpE







La apertura formal estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, con la participación de autoridades provinciales y locales. Luego se presentó la mecánica de funcionamiento de la audiencia, incluyendo tiempos de exposición, orden de intervenciones, pautas generales y espacio para consultas.

El presidente del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, Daniel López, dio la bienvenida a autoridades, instituciones, cámaras, sindicatos y vecinos presentes, y destacó la importancia de esta instancia para la localidad. “Este gasoducto dedicado es sumamente importante para nosotros porque nos va a permitir exportar el gas al mundo de manera directa, desde Vaca Muerta hacia el resto del mundo”, expresó.





Una nueva etapa energética para Río Negro

La Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, remarcó que Río Negro atraviesa una etapa estratégica para su desarrollo energético y productivo. “Hace tres años nada de todo esto existía. Hoy tenemos tres grandes proyectos. Esto es el inicio no solamente de una nueva actividad económica en la costa: a partir de acá empezamos a escribir la historia de la provincia de Río Negro como productores energéticos”, señaló.





Confini sostuvo además que la decisión del Gobierno Provincial es generar condiciones para que trabajadores y empresas rionegrinas sean parte del crecimiento. “La decisión estratégica del Gobierno de la Provincia es darles la oportunidad y las ventajas comparativas a los trabajadores y a las empresas para que puedan ser competitivos y partícipes importantes, necesarios e indispensables en cada uno de estos proyectos”, afirmó.



Además, la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, subrayó que el desarrollo debe avanzar junto al cuidado ambiental y convocó a una participación responsable durante la jornada. “Creemos fuertemente que el desarrollo debe ir acompañado del cuidado ambiental. El desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida deben estar en equilibrio con el ambiente y con el cuidado de nuestros recursos naturales”, afirmó.





Exposición técnica y participación ciudadana

De acuerdo con el orden del día, representantes de San Matías Pipeline S.A. y de la consultora ambiental Serman y Asociados S.A. exponen los principales aspectos del proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental, con el objetivo de facilitar su comprensión por parte de la ciudadanía.







La jornada contempla también la participación de representantes institucionales, cámaras, sindicatos, la Defensoría del Pueblo y las personas inscriptas mediante formulario. Cada orador cuenta con un tiempo de intervención de cinco minutos, conforme lo establecido por la normativa provincial.