Río Negro aplicó más de 74 mil vacunas antigripales

El informe epidemiológico provincial detalla el estado de cobertura alcanzado en los distintos grupos de riesgo, en el marco de una campaña orientada a fortalecer la prevención y ampliar el acceso a la vacunación en todo el territorio.





Según el último informe oficial emitido por el Departamento de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud provincial, ya se han aplicado y registrado un total de 74.166 dosis en todo el territorio rionegrino.





Del total de 91.340 dosis que el Gobierno Nacional compró y transfirió a la jurisdicción, los equipos sanitarios locales ya lograron inocular el 81,2%, demostrando una alta velocidad de respuesta comunitaria.





Detrás de este volumen de inmunización existe un engranaje netamente provincial. Si bien el Estado Nacional cumple la función de adquirir los insumos y distribuirlos a las provincias, es el Ministerio de Salud de Río Negro el encargado exclusivo de diseñar y ejecutar la compleja logística provincial.





Esta tarea técnica permite el traslado seguro, respetando estrictamente la cadena de frío, hacia cada región para que las vacunas estén disponibles y al alcance de cada vecino.





El despliegue operativo rionegrino se materializa diariamente a través de los vacunatorios oficiales distribuidos en los 36 hospitales públicos de la provincia y en los cerca de 200 centros de salud de atención primaria.





Asimismo, las estrategias sanitarias locales contemplan la presencia de los equipos en lugares estratégicos y eventos puntuales de cada zona y localidad, adaptando la campaña a la realidad geográfica y social del territorio.





El principal propósito de esta cruzada anual radica en reducir drásticamente el impacto del virus de la influenza, minimizando las complicaciones graves, las hospitalizaciones, secuelas y la tasa de mortalidad en los grupos catalogados de riesgo.

Radiografía de la cobertura: ¿Cómo responde cada grupo priorizado?

Los datos, recopilados a través del sistema NOMIVAC con registros online desde los diferentes nosocomios y efectores de la provincia, abarcan el período desde el inicio de la campaña el pasado 23 de febrero hasta el último corte. El desglose permite identificar el avance en cada sector:





Personal de Salud: es el grupo con mayor cumplimiento y efectividad. Prácticamente se ha cubierto la totalidad del sistema sanitario con 9.077 dosis aplicadas, lo que representa un rotundo 97,5% de cobertura, superando la meta anual inicial fijada en el 95%.





Personas Mayores de 65 años: sigue siendo uno de los sectores con mayor volumen de dosis inyectadas, alcanzando las 26.690 dosis aplicadas y registradas. El informe técnico resalta una particularidad en la carga de datos de la región del Alto Valle: el Área Programa de General Roca presenta un número de dosis registradas muy superior a las recibidas originalmente para esa franja etaria. Esto se debe a que la Unidad de Gestión Local de PAMI está cargando de forma centralizada a todos sus afiliados rionegrinos adjudícales los datos directamente al nodo de Roca.





Personas de 2 a 64 años con Factores de Riesgo: este grupo, que requiere la presentación de documentación médica que acredite patologías crónicas preexistentes (como enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias u obesidad), sumó un volumen crucial de 24.471 dosis.





Embarazadas: se inmunizaron 2.542 mujeres, registrando un avance del 56,97% de cobertura. Los lineamientos de salud pública recalcan que la embarazada debe recibir la vacuna en cualquier trimestre de la gestación para asegurar el traspaso de anticuerpos al bebé, junto con los refuerzos contra el COVID-19, la triple bacteriana acelular (a partir de la semana 20) y la vacuna contra el virus sincicial respiratorio.





Niños de 6 a 24 meses de edad: este segmento muestra la habitual brecha de segundas dosis, que los pediatras instan a cerrar urgentemente. Para la primera dosis se aplicaron 4.007 vacunas (43,3% de cobertura), mientras que solo 1.061 niños completaron el esquema con la segunda dosis (apenas un 11,5% de cobertura).





Puérperas: el registro contabilizó 254 dosis aplicadas a mujeres que acaban de dar a luz y que no habían recibido el componente durante el embarazo (priorizándose su aplicación antes del egreso de la maternidad, con un límite máximo de 10 días).





El desafío en territorio

Con las bajas temperaturas empezando a consolidarse en la Región Sur, la Zona Atlántica, los Valles y el área cordillerana, la red de efectores del sistema de salud rionegrino enfoca sus esfuerzos en buscar a aquellos ciudadanos que forman parte de los grupos vulnerables y aún no se han acercado a los centros asistenciales.





Teniendo en cuenta que ya se inyectó la gran mayoría de los insumos disponibles, se espera que en las próximas semanas continúen las acciones en terreno para sostener el flujo de dosis en los centros de atención primaria, garantizando el acceso gratuito y obligatorio a un derecho que salva vidas y alivia la saturación de las guardias hospitalarias rionegrinas.





Desde la cartera sanitaria se recordó que la vacuna antigripal es gratuita, obligatoria y fundamental para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes ocasionadas por el virus de la influenza.

El Ministerio de Salud despliega una amplia logística para garantizar la distribución de vacunas en los 36 hospitales y cerca de 200 centros de salud rionegrinos.El Gobierno de Río Negro avanza con la campaña de vacunación antigripal 2026 y ya aplicó 74.166 dosis en toda la provincia, en el marco de un operativo sanitario que busca fortalecer la cobertura en los grupos de riesgo antes de la llegada de las bajas temperaturas. El Ministerio de Salud despliega una amplia logística para garantizar la distribución de vacunas en los 36 hospitales y cerca de 200 centros de salud rionegrinos.