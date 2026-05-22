La localidad neuquina que tendrá la estatua más grande del mundo de Lionel Messi

Aprovechando el envión del Mundial 2026, la ciudad de Cutral Co comenzó con el traslado y montaje de una monumental estatua de Lionel Messi que promete convertirse en una de las obras más llamativas de la Patagonia. La estructura será instalada a la vera de la Ruta 22 y Domingo Savio, cerca del parque industrial local, y según destacaron desde el municipio, tendrá una altura de 26 metros.

La iniciativa apunta a seguir fortaleciendo el perfil turístico y cultural de la ciudad, reconocida en la provincia por la gran cantidad de monumentos distribuidos en distintos puntos del casco urbano.

La directora de Turismo de Cutral Co, Yamila Temi, aseguró que la obra será “el monumento más grande del mundo” dedicado al capitán de la Selección argentina.





Actualmente, el récord lo ostenta un monumento ubicado en Calcuta, India con 21 metros de altura. Fue inaugurado en diciembre de 2025, parte de la gira GOAT Tour del astro argentino. La estatua representa al capitán sosteniendo el prestigioso trofeo de la Copa del Mundo en su mano derecha, celebrando su legendaria carrera y su histórico triunfo en el Mundial 2022.

Una ciudad que convirtió los monumentos en atractivo turístico

La nueva estatua de Messi fue realizada por el escultor local Aldo Beroisa, artista que también participó en gran parte de las obras monumentales que distinguen a la ciudad.





Actualmente, la localidad cuenta con cerca de 20 monumentos distribuidos en diferentes sectores, muchos de ellos visibles desde la ruta nacional. Entre los más conocidos aparecen “El Cristo”, “La Última Cena” y el “Vía Crucis”, además de homenajes a Jaime de Nevares, a los Veteranos y Caídos en Malvinas y al Monumento a la Mujer.





Cutral Co fue declarada Capital Provincial de los Monumentos por la Legislatura neuquina y desde hace años impulsa distintas obras artísticas para potenciar el turismo de paso sobre la Ruta 22.





En ese contexto, la directora de Turismo destacó en declaraciones citadas por FM Patagonia que la ciudad “ha sabido reinventarse” a partir del desarrollo cultural y artístico, pese a no contar con atractivos naturales tradicionales como lagos o montañas.

El objetivo: atraer visitantes y potenciar el turismo de paso

La colocación de la estructura comenzó este jueves y forma parte de una estrategia local para captar la atención de quienes circulan por la Ruta 22.





Desde el municipio remarcan que el proyecto busca consolidar a Cutral Co como un destino vinculado al arte monumental y generar un nuevo atractivo asociado a una de las figuras deportivas más reconocidas del mundo.





Además de los monumentos, la ciudad también ofrece recorridos históricos y culturales y cuenta con la denominada “Sala de Dioramas”, un espacio que recrea distintos momentos de la historia y la identidad regional mediante representaciones tridimensionales.





La futura estatua de Messi se transformará así en una nueva postal para Cutral Co y en uno de los homenajes más imponentes dedicados al futbolista argentino.

La ciudad neuquina avanza con el montaje de una escultura de 26 metros dedicada al capitán de la Selección argentina.