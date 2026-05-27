Coopetel está adherida al ReSEF: usuarios registrados pueden acceder al descuento en garrafas en El Bolsón, Esquel y Bariloche



La cooperativa ya se encuentra adherida al nuevo esquema nacional de subsidios para la compra de garrafas, implementado a través del ReSEF (Registro de Subsidios Energéticos Focalizados). El sistema reemplaza al Plan Hogar, que anteriormente se abonaba mediante ANSES, y pasa a funcionar a través de reintegros automáticos en MODO y BNA+ al momento de la compra. Actualmente, el Gobierno nacional fijó un reintegro de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos. La cooperativa ya se encuentra adherida al nuevo esquema nacional de subsidios para la compra de garrafas, implementado a través del ReSEF (Registro de Subsidios Energéticos Focalizados). El sistema reemplaza al Plan Hogar, que anteriormente se abonaba mediante ANSES, y pasa a funcionar a través de reintegros automáticos en MODO y BNA+ al momento de la compra. Actualmente, el Gobierno nacional fijó un reintegro de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos.





Desde Coopetel señalaron que la adhesión al sistema busca facilitar el acceso al subsidio y acompañar a las familias de la región durante el invierno. De esta manera, vecinos y vecinas que estén inscriptos en el ReSEF podrán acceder al reintegro en la compra de garrafas de gas propano en:





📍 Planta de gas de El Bolsón

📍 Base operativa de Esquel

📍 Puntos de reparto en Bariloche

¿Cómo funciona el nuevo sistema?





Las personas beneficiarias deberán comprar la garrafa en comercios adheridos (como Coopetel) y realizar el pago utilizando MODO o BNA+ para que el reintegro sea automático. El monto se acreditará en la cuenta bancaria vinculada a la billetera o tarjeta utilizada para el pago.

Para acceder al subsidio es obligatorio:





* Estar inscripto en el ReSEF

* Comprar en un comercio adherido al programa

* Pagar mediante MODO o BNA+





Las entidades bancarias y billeteras virtuales adheridas hasta el momento son Banco Santander, Banco Nación, Banco Galicia, Banco BBVA, Banco Macro, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco ICBC, Billetera YOY, Banco Supervielle, Banco Credicoop, Banco Ciudad, Billetera BUEPP, Banco Bancor, Banco Comafi y Banco del Sol.





¿Cómo inscribirse?





La inscripción debe realizarse a través de argentina.gob.ar ( https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/ ) o desde la aplicación Mi Argentina.





Para completar el trámite se necesita:





* Último DNI

* CUIL propio y de de convivientes mayores de 18 años

* Factura de luz del domicilio, para verificar que no exista acceso a gas natural





Luego se deberá:





* Completar los datos personales y del grupo familiar

* Informar situación laboral e ingresos

* Seleccionar la opción “gas envasado”

* Confirmar y enviar la solicitud





¿Cuántas garrafas cubre el beneficio?





* Entre abril y septiembre: hasta dos garrafas por hogar por mes

* Entre octubre y marzo: una garrafa mensual



