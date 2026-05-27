Río Negro multó a Flybondi por más de $100 millones

El Gobierno de Río Negro condenó con una multa de más de $100 millones a la línea área Flybondi, tras constatar innumerables cancelaciones de vuelos y un abandono absoluto de las y los pasajeros sin justificación alguna.





Como resultado de la imputación formulada en abril por el área de Defensa del Consumidor de la Agencia de Recaudación Tributaria provincial, se dictó la sanción definitiva a la empresa Flybondi Líneas Aéreas S.A., imponiendo y notificando una multa superior a los $100 millones por incumplimientos graves en sus servicios.





La penalización cierra la investigación de oficio que el organismo provincial inició ante las constantes cancelaciones, suspensiones y reprogramaciones de vuelos ocurridas en el inicio del año, las cuales afectaron a miles de usuarios rionegrinos.





Para avanzar con la sanción, Defensa del Consumidor validó el procedimiento mediante una fuerte presencia en el aeropuerto de Bariloche durante Semana Santa y la recolección de informes oficiales. Cabe recordar que, en ese fin de semana, se coordinaron intensas jornadas de control en el lugar, verificando de primera mano el estado de desatención de los pasajeros varados.





A través del informe oficial de Aeropuertos Argentina delegación Bariloche, solicitada por el área provincial, confirmó que Flybondi acumuló un total de 243 cancelaciones de vuelos en los seis meses previos a Semana Santa.





Al graduar el monto de la multa se contempló la gravedad del riesgo social, la reincidencia de la firma y el beneficio económico obtenido al cancelar de manera unilateral sin brindar soluciones inmediatas a los ciudadanos.





Convocatoria a los pasajeros afectados





Al ser una causa iniciada de oficio, la multa impuesta tiene un fin correctivo general y no otorga indemnizaciones automáticas. Para que cada usuario pueda cobrar por los daños materiales y las molestias ocasionadas por la aerolínea, es indispensable formalizar una denuncia individual.





En tal sentido, se convoca a todos los pasajeros afectados a formalizar su denuncia individual ante Defensa del Consumidor, defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar, para tramitar su resarcimiento económico personal. También puede realizarse en las OMICs o via judicial.