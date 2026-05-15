Denuncian ataque de un perro a ganado ovino en Cushamen y constatan al animal señalado



Un nuevo hecho vinculado a un ataque a ganado ovino fue denunciado en las últimas horas en la jurisdicción de Cushamen, donde personal policial intervino tras la presentación realizada por un vecino que aseguró haber observado a un perro atacando a sus animales. Un nuevo hecho vinculado a un ataque a ganado ovino fue denunciado en las últimas horas en la jurisdicción de Cushamen, donde personal policial intervino tras la presentación realizada por un vecino que aseguró haber observado a un perro atacando a sus animales.





Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Distrito Cushamen, el denunciante, identificado como Fermín Antonio, advirtió la presencia de un can de pelaje blanco que se encontraba corriendo a sus ovejas.





De acuerdo con el relato aportado ante las autoridades, el animal habría mordido a una de las ovejas, provocándole la muerte como consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque. En la misma exposición, el damnificado sindicó que el perro sería propiedad de un vecino de apellido Herrera.





Tras recepcionarse la denuncia, efectivos policiales llevaron adelante las actuaciones correspondientes, incluyendo una inspección ocular en el lugar del hecho, donde se procedió además a la identificación del can señalado y de su presunto propietario.





La intervención estuvo a cargo del sargento Bravo, bajo las actuaciones encuadradas como infracción al artículo 138 de la Ley XV N° 27, conforme lo informado oficialmente desde la dependencia policial, con la firma del comisario Mauro Rosales.





El caso quedó ahora sujeto al avance de las actuaciones administrativas y legales correspondientes para determinar responsabilidades en torno al hecho denunciado.