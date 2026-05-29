Detectan un caso positivo de triquinosis en un jabalí cazado en la zona de El Hoyo

La División de Zoonosis de la Secretaría de Salud de Chubut confirmó la detección de un caso positivo de triquinosis en un jabalí cazado en cercanías de El Hoyo, sobre el camino hacia El Turbio. La situación fue informada por la oficina local del Senasa y permitió activar los protocolos sanitarios correspondientes para evitar riesgos a la población.

El responsable de la División de Zoonosis, Alejandro Scarpati, explicó que el hallazgo surgió a partir de un análisis de digestión artificial realizado por un veterinario privado de la Comarca Andina. El estudio arrojó resultado positivo para triquinosis y posteriormente se tomaron nuevas muestras que serán enviadas a los laboratorios del Senasa en Esquel para su confirmación definitiva.

Scarpati destacó la responsabilidad de quienes cazaron el animal al realizar los controles sanitarios antes de consumir la carne. Según indicó, una vez detectada la presencia del parásito se procedió a la destrucción e incineración completa del ejemplar para evitar que la enfermedad pueda propagarse a otros animales o a las personas.

“Se produce la incineración del cadáver para impedir que sea consumido por otros animales o por personas. También se evita que pueda contagiar a cerdos, perros o ratas, cortando así la cadena de transmisión”, explicó el funcionario.

Desde el área sanitaria recordaron que la triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite por el consumo de carne infectada que contiene larvas de triquinela. Los cerdos y jabalíes pueden adquirir la enfermedad al ingerir restos de animales infectados, mientras que los cerdos domésticos también pueden contagiarse al consumir roedores muertos portadores del parásito.

El especialista señaló que, aunque en los últimos años no se registraron numerosos casos en la región, hace aproximadamente dos años se detectó un episodio similar en Cholila. En aquella oportunidad algunas personas habían consumido parte del animal infectado y debieron recibir tratamiento médico, aunque sin consecuencias graves para su salud.

Asimismo, insistió en la importancia de realizar los análisis correspondientes a cada animal faenado. Remarcó que no es correcto analizar solamente un ejemplar cuando se sacrifican varios animales, ya que cada uno debe ser sometido individualmente a la prueba de digestión artificial para garantizar que la carne sea apta para el consumo.

Finalmente, desde Zoonosis reiteraron el llamado a productores, criadores y cazadores para que extremen las medidas de prevención y realicen siempre los controles sanitarios antes de consumir o comercializar carne de cerdo o jabalí, una práctica fundamental para prevenir casos de triquinosis en la población.