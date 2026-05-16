Detuvieron a un hombre armado tras un robo calificado en pleno centro de El Bolsón

Un importante operativo policial se desplegó durante la madrugada de este sábado 16 de mayo en pleno centro de El Bolsón, donde un hombre fue detenido en inmediaciones de la Plaza de los Docentes, ubicada frente a la conocida heladería Grido, en el marco de una investigación por un presunto robo calificado.

De acuerdo a la información recabada por Noticias del Bolsón, el procedimiento culminó con la aprehensión de un individuo que, al momento de ser interceptado por el personal policial, portaba un arma de fuego, elemento que quedó bajo resguardo como parte de la investigación en curso.

Si bien hasta el momento no hubo una comunicación oficial detallando las circunstancias precisas del hecho, trascendió que el episodio estaría vinculado a un robo calificado ocurrido en horas previas, aunque todavía no se confirmó qué elementos habrían sido sustraídos ni el contexto exacto en el que se produjo el ilícito.

Durante el mediodía de este sábado, efectivos policiales continuaban desarrollando distintas diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido y avanzar con la recolección de pruebas que permitan determinar con precisión la mecánica del hecho.

Este medio pudo confirmar de manera fehaciente la detención del sospechoso y el secuestro del arma de fuego que llevaba consigo al momento del procedimiento.

La investigación permanece en curso y no se descarta que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones oficiales sobre este hecho que generó preocupación en la comunidad, al haber ocurrido en una de las zonas más transitadas del casco céntrico de El Bolsón.

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