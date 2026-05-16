En defensa de la Zona Fría, otro embate de Milei contra la Patagonia

El bloque de legisladores del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, presentó un proyecto de comunicación en la Legislatura de Río Negro para expresar el rechazo a cualquier intento del Gobierno Nacional de eliminar, reducir o modificar de manera regresiva el régimen de Zona Fría establecido por la Ley Nacional N.º 27.637.





La iniciativa advierte sobre el fuerte impacto económico y social que tendría en Río Negro una quita de los beneficios tarifarios, particularmente sobre jubilados, trabajadores, familias endeudadas y pequeños comercios, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y aumento sostenido del costo de vida.





“En Río Negro la calefacción no es un lujo. Es una necesidad básica para atravesar el invierno. Pretender avanzar sobre la Zona Fría implica condenar a miles de familias a elegir entre pagar el gas, comprar alimentos o endeudarse para llegar a fin de mes”, sostuvo Leandro García.





El legislador remarcó que los sectores más afectados serían los adultos mayores y los hogares de ingresos medios y bajos, que ya destinan una parte creciente de sus ingresos al pago de tarifas, medicamentos, alquileres y alimentos. “Los jubilados vienen soportando el ajuste más brutal de los últimos años. Muchos ya no pueden cubrir gastos esenciales y cualquier aumento adicional en los servicios públicos profundiza una situación social crítica”, expresó.





Asimismo, advirtió sobre la grave situación que atraviesan miles de familias rionegrinas que no cuentan con acceso a la red de gas natural y dependen del gas envasado para cocinar y calefaccionarse. En ese sentido, cuestionó el desmantelamiento del Programa Hogar y la reducción de la asistencia estatal para la compra de garrafas. “Mientras se discute quitar beneficios de Zona Fría, también se abandona a las familias que dependen del gas envasado, especialmente en los barrios populares y localidades de la Región Sur. El resultado es más pobreza energética y más desigualdad territorial”, señaló.





También, García alertó sobre las consecuencias económicas que tendría la eliminación del régimen sobre el mercado interno y las economías regionales. “Cada peso que una familia debe destinar a pagar tarifas exorbitantes es un peso menos que circula en los comercios, en los barrios y en las pequeñas economías locales. La quita de la Zona Fría no sólo afecta a los usuarios residenciales: golpea directamente el consumo, las ventas y el trabajo en Río Negro”, señaló.





En los fundamentos del proyecto se destaca que las condiciones climáticas de la provincia generan un consumo energético estructuralmente más elevado que en otras regiones del país, por lo que el régimen de compensación constituye una herramienta de equidad territorial y justicia social.





“La Patagonia no puede ser tratada con criterios diseñados desde el centralismo porteño desconociendo nuestras realidades climáticas. El régimen de Zona Fría reconoce desigualdades objetivas y garantiza condiciones mínimas de igualdad para millones de argentinos y argentinas”, afirmó el parlamentario.





Finalmente, García sostuvo que la defensa de la Zona Fría “es también una defensa del federalismo y del derecho a vivir dignamente en las provincias patagónicas”, y convocó a todos los sectores políticos y sociales de Río Negro a pronunciarse en defensa del régimen vigente.