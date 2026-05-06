El Hospital de El Bolsón pidió extremar cuidados ante la llegada de la temporada de enfermedades respiratorias

El Hospital de Área de El Bolsón, difundió una serie de recomendaciones preventivas ante el comienzo de una de las etapas más sensibles del año en materia sanitaria, marcada por el aumento de enfermedades respiratorias.

Desde el nosocomio señalaron que con la llegada del frío crecen considerablemente las consultas médicas por cuadros gripales, bronquiolitis, neumonías y otras afecciones respiratorias, por lo que remarcaron la importancia de adoptar hábitos de prevención para disminuir la circulación de virus y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Entre las medidas más importantes, se destaca completar los esquemas de vacunación, ya que las vacunas continúan siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir cuadros graves, internaciones y complicaciones derivadas de infecciones respiratorias.

Además, recomendaron mantener los ambientes ventilados incluso durante jornadas frías, debido a que la circulación de aire ayuda a reducir la concentración de virus en espacios cerrados donde suele haber mayor riesgo de contagio.

Otro punto sobre el que hicieron especial hincapié es el control del correcto funcionamiento de estufas, calefactores y braseros. En esta época del año aumenta el uso de sistemas de calefacción y, junto con ello, también se incrementan los riesgos vinculados a la inhalación de monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que puede provocar graves consecuencias para la salud.

Desde el área de Epidemiología también recordaron la importancia de higienizar frecuentemente las manos, evitar compartir objetos de uso personal y mantener cuidados básicos cuando aparecen síntomas respiratorios, como cubrirse al toser o estornudar.

Principales síntomas de la gripe

Fiebre alta o sensación febril. Dolor de garganta. Congestión nasal y secreción. Tos seca persistente. Dolores musculares y corporales. Dolor de cabeza. Cansancio o decaimiento general. Escalofríos y malestar general.

¿Cuándo puede tratarse de una neumonía?

Desde el ámbito sanitario recuerdan que algunas señales pueden indicar una complicación mayor y requerir atención médica inmediata:

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire. Dolor en el pecho al respirar o toser. Fiebre alta persistente durante varios días. Tos con flema amarilla, verde o con sangre. Mucho cansancio o debilidad extrema. Respiración rápida o agitada. Coloración azulada en labios o uñas en casos graves.

Finalmente, desde el Hospital de Área El Bolsón insistieron en que la prevención y la responsabilidad individual son fundamentales para atravesar la temporada invernal con menor impacto sanitario y cuidar a toda la comunidad.