Un despiste sobre la Ruta 40 volvió a poner en evidencia el peligro del hielo en la calzada

Una pareja de vecinos de El Bolsón protagonizó un despiste durante la mañana de este lunes sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Cañadón de la Mosca, cuando se dirigía hacia San Carlos de Bariloche para asistir a un turno médico. Afortunadamente, ambos ocupantes sufrieron únicamente golpes y lesiones leves.

La información fue aportada a Noticias del Bolsón por Esteban, un vecino de El Maitén que en ese momento viajaba hacia Villa La Angostura por motivos laborales y fue testigo directo del siniestro.

Según relató, la camioneta circulaba delante de él cuando, al llegar al sector de Cañadón de la Mosca, perdió el control debido a las condiciones de la calzada. "Fue una situación muy fea y muy triste, pero gracias a Dios no pasó más que un fuerte susto", expresó.





Esteban descendió inmediatamente de su vehículo para asistir a la pareja, comprobando que ambos se encontraban conscientes y con lesiones de escasa consideración. Permaneció junto a ellos brindándoles ayuda hasta la llegada del personal de Gendarmería Nacional.

El vecino destacó además que el hielo sobre la ruta representaba un serio riesgo, ya que no era fácilmente visible para quienes transitaban por el lugar. "Había muchísimo hielo y no se notaba lo bravo que estaba. Por favor, circulen con mucha precaución", advirtió.





El episodio vuelve a poner de manifiesto la importancia de extremar las medidas de seguridad al conducir durante las jornadas de bajas temperaturas, especialmente en sectores de montaña donde la presencia de hielo sobre el pavimento puede sorprender incluso a conductores experimentados.