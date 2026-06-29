El Bolsón inicia histórica obra de saneamiento con apoyo internacional

El Gobierno de Río Negro inició una de las obras de infraestructura sanitaria más importantes para El Bolsón, que permitirá ampliar el sistema de desagües cloacales, mejorar el tratamiento de efluentes y acompañar el crecimiento de la localidad durante las próximas décadas.

Con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el proyecto fortalecerá el sistema de saneamiento de la ciudad mediante la construcción de nuevas redes cloacales, colectores principales, una estación elevadora, la ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales (PTLC) y una nueva planta de compostaje para el tratamiento de los lodos generados.

La obra permitirá extender el servicio de desagües cloacales a sectores que actualmente no cuentan con esta infraestructura, mejorando la calidad de vida de miles de familias y contribuyendo a la protección del ambiente.

Los trabajos incluyen la ejecución de nuevas redes domiciliarias en los barrios Los Hornos, Obrero, Costa Norte, Costa Centro, Costa Sur, Terminal, Irigoyen Ampliación, Norte Industrial y Valle Nuevo, beneficiando de manera directa a nueve barrios de El Bolsón.

Además, se construirán nuevos colectores cloacales principales y una nueva estación elevadora sobre la margen derecha con su correspondiente impulsión, optimizando el funcionamiento integral del sistema sanitario.

Una planta preparada para el futuro

Como parte del proyecto, se ampliará la actual Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales mediante un sistema de tratamiento terciario con tecnología de lodos activados. La intervención se desarrollará dentro del mismo predio y mantendrá la planta en funcionamiento durante toda la ejecución de la obra, garantizando la continuidad del servicio.

La ampliación fue diseñada para responder al crecimiento poblacional de los próximos 20 años, alcanzando una capacidad de atención para 63.369 habitantes conectados al sistema de desagües cloacales.

Gestión ambiental con economía circular

El proyecto también contempla la construcción de una nueva Planta de Compostaje, ubicada a aproximadamente 25,5 kilómetros de la planta de tratamiento, destinada a gestionar los barros excedentes generados durante el proceso de depuración.

Esta infraestructura permitirá realizar un tratamiento ambientalmente responsable de los lodos, promoviendo una gestión más eficiente y sostenible de los residuos derivados del sistema cloacal.

Con un plazo de ejecución de 24 meses, esta inversión representa un paso estratégico para fortalecer la infraestructura sanitaria de El Bolsón, ampliar el acceso al servicio de saneamiento y consolidar un desarrollo urbano sostenible para las próximas generaciones.

Consultas y reclamos sobre la obra: info.obras.caf@dpa.rionegro.gov.ar