El Hot Sale en Río Negro se vive con Banco Patagonia

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Del 11 al 17 de mayo, los rionegrinos y rionegrinas tiene su Hot Sale Exclusivo con Banco Patagonia en:

Con todas las tarjetas del crédito del banco. En locales adheridos.









CLUB PATAGONIA





En nuestro club de beneficios, www.clubpatagonia.com.ar, durante el Hot Sale, tendrán un cupón de $ 30.000, para comprar en la tienda, donde también se suma el beneficio 18 cuotas sin interés especial televisores y 15 cuotas sin interés en el resto de la tienda.









Y además del 11 al 17 de mayo, más Hot Sale:









FRAVEGA





10% con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia + hasta 9 cuotas sin interés en productos seleccionados. Tope $50.000.









JULERIAQUE





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ALMUNDO





Hasta 15% de descuento en paquetes y hasta 6 cuotas en paquetes dentro de Argentina. Tope $200.000 aplicando cupón de descuento.









Dexter Stock Center y Moov





25% con todas las tarjetas de crédito + hasta 6 cuotas sin interés. Tope $30.000.









ARREDO





10% con tarjetas de crédito de Banco Patagonia + 6 cuotas. Tope $50.000.