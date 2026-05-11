Festival Internacional Nieve Roja, se realizará la localidad de El Bolsón

Nieve Roja nace en 2019 con la intención de consolidarse como un espacio de muestra y difusión para la producción patagónica de cortometrajes de terror y fantástico, un sector en constante crecimiento que demanda nuevas plataformas de exhibición y promoción.

A partir de los años siguientes, y gracias a las alianzas generadas con la Red de Festivales Audiovisuales Patagónicos (RED-FAP), la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales (RAFMA) y FantLatam (Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantástico), la muestra da un salto cualitativo y se transforma en Festival Internacional. De este modo, se establece como el principal festival de cine fantástico de la región.



En su edición actual, el festival amplía su propuesta incorporando la competencia nacional de largometrajes, con el objetivo de expandir sus fronteras narrativas, fortalecer la circulación de obras y consolidar su crecimiento dentro del circuito audiovisual.

Esta nueva sección contará con la participación de dos largometrajes estreno que competirán oficialmente en el festival, acompañados por la presencia de sus directores. Nieve Roja se reafirma así como un punto de encuentro para realizadores, realizadoras y público apasionado al género, promoviendo el intercambio, la visibilización de nuevas voces y el desarrollo del cine fantástico en la región y a nivel internacional.



Luego de una amplia convocatoria que tuvo alrededor de 400 inscripciones de aproximadamente 24 países, el Festival anuncia la Selección Oficial 2026 con 43 obras elegidas para competir en las categorías: Patagónica, Nacional, Latinoamericana, Internacional, Bizarro y Largometraje Nacional.

Además, cada proyección de largometraje será acompañada por un cortometraje en sección de la sección muestra, que enriquecen la diversidad estética y temática del festival, y que expanden los límites del género con propuestas frescas y sorprendentes.

Las proyecciones son presenciales y se realizan en la localidad de El Bolsón (Río Negro), teniendo como sede principal la Casa del Bicentenario y el Centro Cultural Galeano de El Bolsón, entre los días 13 y 17 de Mayo. PREMIOS ESPECIALES En su séptima edición, el Festival Internacional Nieve Roja fortalece su vínculo con la industria audiovisual a través de una red de premios otorgados por festivales, plataformas y espacios especializados, que acompañan el desarrollo, la circulación y la exhibición de las obras seleccionadas.

Entre ellos, se destacan los reconocimientos otorgados por el Festival Internacional Terror Córdoba y el Animal Film Fest (México), que brindan selección automática en sus próximas ediciones. El festival también cuenta con un premio rental de Me Mata Producciones y premios incentivos de Terrorífico Film, Fantástica Audiovisual y Puerta Azul, que ofrecen instancias de asesoramiento en distribución, desarrollo de proyectos y diseño sonoro. De los premios también participan SendFiles, como sponsor de la 7ma edición y premiará a las obras ganadoras con el acceso directo a circuitos de festivales internacionales de cortometrajes ganadores y Sala Lúcida impulsa el estreno comercial de las obras premiadas.

RAFMA (Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales) y ADF (Asociación de Directores de Fotografía) suman reconocimientos específicos que ponen en valor el trabajo técnico y artístico dentro de la producción audiovisual. Por último, las producciones latinoamericanas, nacionales y patagónicas serán consideradas para ser nominadas al Gran Premio FantLatam, representando a Nieve Roja en la edición 2027.

ACTIVIDADES ESPECIALES Durante el festival se podrá participar de diferentes actividades abiertas al público.

JUEVES 14 CHARLA - “Temblando de frío” Un conversatorio poco solemne sobre el fantástico patagónico, dictado por Alejo Estrabou -director de Iberah- y Diego Lumerman -director del largometraje El monstruo y el Sheriff y la serie Sobre cosas que se ven en el cielo- donde hablarán acerca del crecimiento de la producción del cine fantástico en la Patagonia y los desafíos que ello representa. Lugar: Universidad Nacional de Río Negro - 12:00hs

SÁBADO 16 CHARLA - “Vampiro esiten” - Sangre sudor y realización Camila Adaro Lillof es cineasta y montajista que actúa. A lo largo de su carrera realizó largometrajes, cortometrajes y series. Dará una charla sobre su experiencia en proyectos audiovisuales de género fantástico y cómo todo se transforma desde una primera idea en papel hasta el último export. Lugar: Casa del Bicentenario - 11hs





















PROYECCIÓN ESPECIAL Como cada año el festival contará con proyecciones especiales. En esta edición se podrá disfrutar de la serie “Sobre cosas que se ven en el cielo” y la presencia de su director Diego Lumerman. La obra se podrá disfrutar en dos partes, con la proyección de los primeros tres episodios el día sábado 14hs en Casa del Bicentenario y el domingo a las 15hs en el mismo lugar los capítulos 4, 5 y 6.

En esta edición, el festival incorpora por primera vez la Competencia Nacional de Largometrajes, ampliando su programación dedicada al cine de terror, fantástico, ciencia ficción y bizarro, se realizará del 13 al 17 de mayoEl Festival Internacional Nieve Roja busca explorar, exhibir y celebrar el cine de género en toda su diversidad y amplitud, con una programación dedicada al terror, la ciencia ficción, el fantástico y el bizarro.