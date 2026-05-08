El tango vuelve a abrazar a la comarca con una nueva velada milonguera organizada por Daniel Palermo

La pasión por el 2x4 volverá a sentirse este fin de semana en la comarca andina con una nueva propuesta tanguera impulsada por Daniel Palermo y el grupo de bailarines que desde hace años mantienen viva la cultura de la milonga en la región. La cita será en “El Barril”, donde desde las 21:30 y hasta entrada la madrugada se desarrollará una velada de tango con entradas populares, servicio de buffet y un ambiente pensado para compartir la danza desde el respeto y la elegancia.

En diálogo con la prensa, Palermo invitó especialmente a quienes quieran iniciarse en este mundo y recordó que todos los domingos se realizan clases y prácticas desde las 12:30, generando un espacio abierto para nuevos bailarines y también para quienes ya forman parte de la comunidad tanguera local.

“Este fin de semana los chicos vuelven a organizar y dije bueno, voy a volver de a poquito los sábados”, comentó Palermo, destacando el crecimiento constante de las reuniones milongueras en la comarca. Según explicó, habitualmente participan entre 30 y 50 personas que comparten horas de baile y camaradería.

“La idea siempre es compartir, invitar, abrazarnos y bailar con mucho respeto”, expresó, remarcando uno de los valores centrales de la cultura del tango social.

Durante la entrevista, Palermo también reflexionó sobre la fuerte identidad cultural que posee la comarca andina y aseguró que existe una importante comunidad vinculada al tango. “La comarca andina es un polo cultural y te afirmo que es una comarca tanguera”, sostuvo.

Con más de 17 años dentro del ambiente del tango, Palermo diferenció la figura del “tanguero” de la del “milonguero”, explicando que el primero puede vivir el tango desde la poesía, la música o el sentimiento, mientras que quienes bailan lo hacen desde el abrazo y la conexión humana.

“Los que bailamos dependemos de un abrazo y de la música para sentir el tango como hay que sentirlo”, señaló. Y agregó: “Nos gusta compartir nuestra pasión, transmitir lo que nos pasa y recibir lo que le pasa a la otra persona”.

En ese sentido, destacó además el carácter integrador de la milonga, donde diferentes generaciones pueden compartir la pista sin distinciones. “Yo puedo bailar con tu abuela, con tu mamá, con vos y con tu hija. Bailamos entre todos y bailamos mucho”, expresó con humor y entusiasmo.

Otro de los conceptos que Palermo remarcó fue el de la “milonga elegante”, una idea que relaciona directamente con la esencia misma del tango. Recordó sus años viviendo en Mar del Plata y cómo allí descubrió el cuidado estético y la elegancia que rodean al ambiente tanguero.

“El tango para mí es igual a elegancia pura”, afirmó. “Yo lo aprendí así”, agregó al recordar aquellas experiencias que marcaron su manera de vivir y sentir la milonga.

De esta manera, el encuentro tanguero del fin de semana buscará no sólo reunir a los amantes del 2x4, sino también seguir fortaleciendo una comunidad cultural que crece en la comarca y que encuentra en el abrazo del tango una forma de encuentro, respeto y expresión colectiva.