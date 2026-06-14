El histórico Refugio Albrecht Rudolph vuelve a latir en la montaña y se prepara para una nueva temporada invernal

En el marco del lanzamiento de la temporada invernal 2026 del Cerro Perito Moreno, uno de los lugares más emblemáticos de la historia del esquí y el montañismo de la Comarca Andina vuelve a cobrar protagonismo. Se trata del histórico Refugio Albrecht Rudolph, un espacio cargado de recuerdos, tradiciones y vivencias que durante décadas acompañó el crecimiento de la actividad invernal en la región.

Hoy, la conducción del refugio está en manos de los hermanos Santiago y Gabriel Panomarenko, quienes asumieron el desafío de recuperar la esencia de un lugar que forma parte de la memoria colectiva de generaciones de esquiadores, montañistas y familias de El Bolsón.

Durante una recorrida realizada en el refugio, ambos destacaron el fuerte vínculo que mantienen con este espacio desde su infancia. “Toda la vida estuvimos acá. Antes de que la concesión la tuviera Laderas, el desarrollo del cerro estaba a cargo del Club Andino Piltriquitrón y este refugio era el centro de todo. Acá se vendían los pases, funcionaba la enfermería y era el punto de encuentro de toda la actividad”, recordó Santiago.





La historia del Refugio Albrecht Rudolph está íntimamente ligada al nacimiento y desarrollo de los deportes invernales en la región. Durante décadas fue la base operativa desde donde se impulsó el crecimiento de las pistas, la formación de esquiadores y la consolidación de un centro de esquí que hoy se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la Patagonia.

Gabriel, por su parte, evocó imágenes que permanecen intactas en su memoria. “Empecé a esquiar a los seis años y hoy tengo 34. Todos mis inviernos están relacionados con este lugar. Mientras hablamos estoy mirando por la ventana y me acuerdo cuando todo esto estaba cubierto de nieve. Acá enfrente estaban los medios de elevación históricos, el Cannon, el Borer. Son recuerdos muy fuertes y por eso estar hoy a cargo de este refugio es un orgullo enorme”.

La emoción de los nuevos responsables no sólo tiene que ver con la historia del lugar, sino también con el desafío de proyectarlo hacia el futuro. Ambos coinciden en que el objetivo principal es recuperar la identidad que convirtió al refugio en una referencia obligada para quienes visitaban la montaña.

“Trabajar con mi hermano es algo muy especial. Muchos creen que puede ser complicado, pero nosotros logramos formar un equipo muy sólido. Poder representar este lugar es un orgullo enorme”, destacó Santiago.

La apertura oficial del refugio está prevista para el próximo 27 de junio, acompañando el inicio de la temporada de esquí del Cerro Perito Moreno. Desde ese día estarán disponibles los servicios de alojamiento, gastronomía y actividades recreativas para visitantes y turistas.

“La idea es abrir junto con el centro de esquí. Vamos a ofrecer alojamiento, restaurante y también esas cosas tan tradicionales de la montaña como las tortas fritas después de una jornada de nieve”, explicó Gabriel.

Además, los responsables anunciaron promociones especiales para quienes elijan hospedarse en el refugio. Entre ellas se destaca un descuento del 30 por ciento en los pases para el centro de esquí, beneficio que surge de un trabajo conjunto con la empresa Laderas.

Pero más allá de la infraestructura y los servicios, el gran objetivo es recuperar la esencia que hizo famoso al lugar. Los históricos guisos de montaña, las largas sobremesas junto al fuego, las reuniones entre amigos después de una jornada de esquí y la calidez de un refugio de altura forman parte del proyecto que buscan consolidar.

“La idea es recuperar el espíritu original del refugio. Vamos a tener guisos, tortas fritas y toda esa comida que no solamente te llena el estómago, sino también el alma y el corazón”, aseguró Santiago.

Ubicado en uno de los escenarios naturales más privilegiados de la Patagonia, con vistas panorámicas sobre el valle de El Bolsón y rodeado por los picos nevados de la cordillera, el Refugio Albrecht Rudolph vuelve a posicionarse como una propuesta que combina historia, naturaleza, deporte y tradición.

En una temporada que promete importantes expectativas para el turismo invernal, el regreso de este refugio emblemático representa también la recuperación de una parte fundamental del patrimonio deportivo y cultural de la montaña bolsonense, un lugar donde generaciones enteras aprendieron a esquiar, compartieron experiencias y construyeron una historia que sigue viva entre la nieve y los recuerdos.