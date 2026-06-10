El Frente de Unidad Popular convoca a sus primeras elecciones internas en El Bolsón

La Junta Promotora del Partido Frente de Unidad Popular (FUP) del Distrito El Bolsón resolvió convocar a elecciones internas para la conformación de las primeras autoridades definitivas de la fuerza política en la localidad.

Según consta en el edicto emitido el 26 de mayo de 2026, la convocatoria está dirigida a todos los afiliados del partido y establece que los comicios se realizarán el domingo 9 de agosto de 2026, en el horario de 08:00 a 18:00 horas.

De acuerdo con el documento, en la elección se definirán los integrantes del Comité Directivo, compuesto por seis (6) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes, cuyos mandatos tendrán una duración de dos años.

Asimismo, se designó la Junta Electoral Partidaria que tendrá a su cargo la organización, fiscalización y resolución de todas las cuestiones vinculadas al proceso electoral.

El cronograma establecido contempla las siguientes fechas:

Cierre y actualización del padrón partidario: 9 de junio de 2026.

Presentación de boletas para oficialización: hasta el 30 de junio de 2026.

Presentación de listas de candidatos y avales: hasta el viernes 10 de julio de 2026 a las 18:00 horas.

Exhibición e impugnación de listas: por un período de diez días a medida que sean recibidas.

Acto eleccionario: domingo 9 de agosto de 2026.

El edicto también dispone la difusión pública de la convocatoria en medios de comunicación de circulación local, impresos o digitales, y establece la notificación correspondiente al Juzgado Electoral de la Provincia de Río Negro en el expediente "FRENTE DE UNIDAD POPULAR (FUP) S/ SOLICITA RECONOCIMIENTO" (Expte. Nº 141/2024 JEP).

Textual:

EDICTO : En la localidad de El Bolsón, Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de mayo de 2026 , se reúne la Junta Promotora del Partido FRENTE DE UNIDAD POPULAR (FUP) del Distrito de El Bolsón ... . Luego de un breve debate, y con el fin de garantizar la participación democrática de todos los afiliados, la Junta Promotora, por unanimidad, RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- CONVOCATORIA: Convocar a los afiliados del partido Frente de Unidad Popular (FUP) a elecciones internas para el día domingo 9 de agosto de 2026 , en el horario de 08:00 a 18:00 horas, a fin de elegir las primeras autoridades definitivas del partido. Esta convocatoria se realiza respetando la antelación no menor a sesenta (60) días estipulada en el artículo 46 de la COP. ARTÍCULO 2°.- CARGOS A ELEGIR: En los comicios internos convocados se elegirán los cargos para integrar el órgano ejecutivo del partido, a saber: Comité Directivo: Seis (6) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes. Los mandatos tendrán una duración de dos (2) años. ARTÍCULO 3°.- DESIGNACIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL: Designar como integrantes de la Junta Electoral Partidaria, a los fines de organizar, fiscalizar y resolver todo lo atinente al presente proceso electoral, a los siguientes afiliados: Miembros Titulares: SOTO, Sandra Lorena; DNI 28.517.498; OTEIZA, Miriam Angélica, DNI 21.182.141; ROMERA, Federico Agustín, DNI 39.646.773; Miembros Suplentes: SALAZAR, Hugo, DNI 16.373.987; PELLEGRINI, Reinaldo, DNI 14.688.530; GUAJARDO, Teresa, DNI 21.927.987. ARTÍCULO 4°.- CRONOGRAMA ELECTORAL: Establecer el siguiente cronograma electoral, instruyendo a la Junta Electoral Partidaria a velar por su cumplimiento: Cierre y Actualización del Padrón Partidario: 9 de junio de 2026 (cumpliendo estrictamente con la actualización obligatoria de dos meses antes de la elección interna establecida en el art. 52 de la COP). Presentación de Boletas para Oficialización: Hasta el 30 de junio de 2026 (respetando los cuarenta días de anticipación mínimos exigidos por el art. 154 de la Ley ON° 2431). Presentación de Listas de Candidatos y Avales: Hasta el viernes 10 de julio de 2026 a las 18:00 horas. Las listas deben presentarse con treinta (30) días de anticipación al comicio (art. 60 COP) y el fatal plazo vence a las 18:00 horas del día viernes inmediato anterior a dicho límite (art. 44 COP). Deberán contar con un mínimo de veinte (20) avales de afiliados hábiles. Exhibición e Impugnación de Listas: A medida que se reciban, la Junta Electoral procederá a exhibirlas por un período de diez (10) días (art. 54 inciso c, COP). Acto Eleccionario: domingo 9 de agosto de 2026. ARTÍCULO 5°.- PUBLICIDAD: Disponer la difusión de la presente convocatoria en un medio periodístico de circulación local, impreso o digital, en estricto cumplimiento del art. 45 y 46 de la Carta Orgánica Partidaria. ARTÍCULO 6°.- COMUNICACIÓN: Notificar de la presente resolución, adjuntando copia del acta, al Juzgado Electoral de la Provincia de Río Negro en los autos caratulados "FRENTE DE UNIDAD POPULAR (FUP) S/ SOLICITA RECONOCIMIENTO" (EXPTE. N° 141/2024 JEP). Con lo que terminó el acto, suscribiendo los presentes tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.- FIRMADO: ROMERA, Oscar José DNI 7.871.214; MUÑOZ, Osvaldo Alberto, DNI 17.065.419; ROMERA, Federico Agustín, DNI 39.646.773; EDELMAN, Nadia Micaela, DNI 31.795.068; JARA, Egle, DNI 37.663.587.-

La resolución fue suscripta por integrantes de la Junta Promotora del espacio político, en el marco del proceso de reconocimiento partidario y organización institucional de la fuerza en la provincia.