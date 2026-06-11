Detuvieron en El Bolsón a una banda acusada de robar vehículos con inhibidores de alarmas en Villa La Angostura

Tres hombres fueron detenidos en la Comarca Andina luego de ser señalados como presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de pertenencias en vehículos mediante el uso de inhibidores de alarmas. Los sospechosos habían recorrido más de 150 kilómetros desde Villa La Angostura intentando alejarse de la escena de los hechos, pero terminaron siendo detectados gracias al sistema de cámaras lectoras de patentes y a un operativo coordinado entre distintas fuerzas de seguridad.

La investigación se inició en Villa La Angostura, donde varios automovilistas denunciaron la sustracción de dinero, teléfonos celulares y otros objetos de valor que se encontraban en el interior de sus vehículos. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que ninguno de los rodados presentaba signos de violencia, daños en cerraduras ni evidencias de haber sido forzados.

Ante esta situación, las sospechas apuntaron rápidamente a una modalidad delictiva cada vez más frecuente en centros turísticos de la Patagonia: el uso de inhibidores de alarmas. Estos dispositivos permiten bloquear la señal del cierre centralizado, provocando que los propietarios crean que sus vehículos quedaron correctamente asegurados cuando, en realidad, permanecen abiertos y vulnerables al robo.





Mientras avanzaban las tareas investigativas, surgió un dato clave: una camioneta Toyota Hilux SW4 de color negro habría sido utilizada por los sospechosos para desplazarse tras cometer los hechos. Con esa información se activó un operativo de búsqueda que se extendió por distintas rutas de la región.

La tecnología volvió a jugar un papel fundamental cuando las cámaras lectoras de patentes detectaron el paso del vehículo por El Bolsón en dirección hacia la provincia del Chubut. Para ese momento, la camioneta ya había recorrido más de 150 kilómetros desde Villa La Angostura.

Poco después, personal policial logró interceptar el vehículo sobre la Ruta Nacional 40. Sin embargo, la investigación dio un giro inesperado cuando las cámaras de seguridad registraron a tres hombres caminando por la banquina e ingresando nuevamente a El Bolsón desde el límite provincial.

Los investigadores advirtieron que los sospechosos habían descendido de la camioneta retenida y continuaban su recorrido a pie. La maniobra despertó sospechas y motivó una rápida intervención policial.









Tras ser identificados, los efectivos realizaron una requisa preventiva y encontraron entre sus pertenencias dos equipos portátiles de comunicación VHF. Según trascendió, estos dispositivos son compatibles con sistemas utilizados por bandas especializadas en la inhibición de señales de cierre centralizado y otras maniobras vinculadas a robos en vehículos.

Los tres hombres quedaron detenidos mientras la Justicia de Neuquén analiza las medidas procesales correspondientes. La investigación continúa abierta y se encuentra orientada a determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en los robos denunciados durante las últimas horas en Villa La Angostura.

Desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro destacaron la importancia del trabajo coordinado entre los sistemas de videovigilancia, las cámaras lectoras de patentes y las fuerzas policiales de la región, herramientas que permitieron seguir el rastro de los sospechosos y concretar las detenciones en la Comarca Andina.

Fuente ministerio de seguridad y Mejorinformado.com