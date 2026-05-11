Intensifican la búsqueda de Ana Lía Corte en Bariloche: drones térmicos y pedido clave a vecinos y comerciantes

La búsqueda de Ana Lía Corte continúa con un importante despliegue de recursos en San Carlos de Bariloche, mientras las autoridades intentan reconstruir los movimientos de la mujer desaparecida desde el pasado viernes 8 de mayo.

En las últimas horas, desde la Policía de Río Negro confirmaron que Analía fue registrada por cámaras de la empresa Mi Bus subiendo a una unidad de la línea 51 con dirección hacia el centro de la ciudad. El registro corresponde a las 11:18 de la mañana del día en que se radicó la denuncia por desaparición.

A partir de esta nueva información, la investigación amplió considerablemente el radio de búsqueda, que inicialmente estaba concentrado en la zona de los kilómetros, laderas del cerro Otto y sectores cercanos a lagos.

Para optimizar el trabajo en áreas boscosas y de difícil acceso, el SPLIF puso a disposición drones equipados con sensores térmicos, los cuales retomaron sus vuelos durante la primera mañana de este lunes en distintos sectores de Bariloche.





Además, desde la Fiscalía y la Policía de Río Negro realizaron un pedido especial a la comunidad, principalmente a comerciantes y propietarios de viviendas ubicadas en la zona del kilómetro 6 de Avenida de los Pioneros. Solicitan que revisen las grabaciones de cámaras de seguridad con el objetivo de intentar determinar el recorrido realizado por Analía desde el momento de su desaparición.

Según trascendió, la mujer es de contextura mediana y al momento de ser vista por última vez vestía prendas oscuras.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación debe ser informado de inmediato al 911 o a la unidad policial más cercana.

Mientras tanto, continúan los rastrillajes y tareas investigativas para intentar dar con el paradero de Ana Lía Corte.