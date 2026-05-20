Llega “La Previa del Mundial” al Fioravanti Ruggeri con un gran intercambio de figuritas para toda la familia. Viedma

Loteria de Rio Negro, junto a la Municipalidad de Viedma, realizará el próximo 7 de junio “La Previa del Mundial”, una propuesta recreativa y gratuita destinada a toda la familia, que tendrá lugar de 14 a 17 horas en el Predio Fioravanti Ruggeri.
La actividad principal de la jornada será el gran intercambio de figuritas, un espacio especialmente preparado para que chicos, chicas y familias puedan completar sus álbumes, compartir la pasión por el fútbol y vivir el clima mundialista en comunidad.
Además, el evento contará con distintos sectores temáticos y actividades recreativas para todas las edades, entre ellas campeonato de penales, inflables, maquillaje artístico, juegos y propuestas deportivas.
Durante toda la tarde también habrá sorteos, premios y múltiples sorpresas para quienes participen de esta verdadera fiesta del deporte y la recreación.
“La Previa del Mundial” busca generar un espacio de encuentro e integración para las familias viedmenses, promoviendo el juego, la participación y la emoción que despierta cada Mundial.
La entrada será libre y gratuita.
📍 Predio Fioravanti Ruggeri
📅 7 de junio
🕑 De 14:00 a 17:00 horas
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