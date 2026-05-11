“Nieve Roja” vuelve a El Bolsón con su séptima edición y suma por primera vez una competencia nacional de largometrajes

El festival internacional de cine fantástico y de terror “Nieve Roja” ya palpita su séptima edición en El Bolsón y llegará este año con importantes novedades, nuevas producciones nacionales y una programación que volverá a posicionar a la localidad como uno de los puntos culturales más destacados de la Patagonia en materia audiovisual.





La presentación oficial estuvo encabezada por el coordinador de Gabinete del municipio de El Bolsón, Nicolás Distchenky, junto al director y programador del festival, Matías Ballistreri, quienes destacaron el crecimiento sostenido del evento y la repercusión que ha tenido tanto a nivel regional como internacional.









Distchenky celebró la continuidad de una propuesta cultural que ya logró consolidarse dentro del calendario artístico de la comarca y remarcó el acompañamiento del municipio desde sus comienzos. “Muy contento nuevamente de estar presentando la séptima edición del festival de cine de terror y fantástico. Desde que empezó el proyecto hasta ahora ha tenido un recibimiento muy importante”, expresó.









El funcionario sostuvo además que el intendente Bruno Pogliano apoyó desde el primer momento este tipo de iniciativas vinculadas al cine, el arte y la cultura, entendiendo también el impacto turístico y cultural que generan en la localidad. “Felices de ver nuevamente una nueva edición y con la convocatoria que tienen”, agregó.





En un clima distendido, Distchenky reconoció además que el cine de terror no es precisamente su fuerte y contó entre risas que durante la edición pasada abandonó una función por el impacto de una de las películas proyectadas. “La última vez estuve y debo admitir que me retiré de la sala porque estaba medio complicado”, comentó.





Por su parte, Matías Ballistreri destacó que el festival ya trascendió el ámbito local y comenzó a convertirse en una referencia dentro del cine fantástico patagónico. “Tener un festival internacional de fantástico no es algo que pase mucho en Patagonia. También es algo que destaca a la localidad”, aseguró.





Entre las principales novedades de esta edición se encuentra la incorporación, por primera vez, de una competencia nacional de largometrajes, un paso importante en el crecimiento del festival. “Nos pone muy felices tener una primera edición con competencia de largos”, señaló Ballistreri.





La apertura oficial será el miércoles 13 de mayo con la proyección de “Noche que nunca termina”, del director Fran Sanas, quien además estará presente durante la función. Mientras tanto, el sábado se proyectará “Iberá”, una producción realizada íntegramente en la región con participación de técnicos y artistas locales.





Además de estas propuestas, la programación incluirá títulos como “Los ojos del abismo”, del reconocido director Daniel de la Vega; “Godzilla en Santa Fe”, una producción encuadrada dentro del segmento bizarro; y otros trabajos como “Hermoso y Jerez”, documental realizado en la zona y dirigido por Diego Luberman.





También habrá producciones provenientes de Córdoba y distintos puntos del país, manteniendo el perfil federal e internacional que caracteriza al festival desde sus primeras ediciones.





Consultado sobre la ya característica figura de la bandurria como ícono de “Nieve Roja”, Ballistreri explicó con humor que el ave también tiene un costado inquietante. “El grito de la bandurria a las tres de la mañana de la nada es un poquito terrorífico”, señaló entre risas, en referencia a uno de los símbolos que ya identifica visualmente al festival.





El evento se desarrollará del 13 al 17 de mayo y tendrá actividades en la Casa del Bicentenario, el Centro Cultural Galeano y la Universidad Nacional de Río Negro. Además de las proyecciones, habrá charlas, encuentros y actividades especiales abiertas al público.





Desde la organización remarcaron que todas las actividades serán gratuitas y que el cronograma completo puede consultarse en las redes sociales oficiales de “Nieve Roja El Bolsón”, tanto en Facebook como en Instagram.





La presentación cerró con una cuota de humor cuando se mencionó “la película de terror que se repite todos los meses”, titulada “Llegar a fin de mes”, despertando risas entre los presentes y dejando abierta la invitación para una nueva edición que promete cine, cultura y mucho suspenso en El Bolsón.