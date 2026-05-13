Río Negro mejora la Ruta Provincial 82 con fondos propios

Estas intervenciones forman parte del mantenimiento programado que Vialidad Rionegrina lleva adelante de manera permanente sobre la red vial provincial, con fondos, personal y equipamientoi propio. Se priorizan sectores que requieren mejoras para garantizar una circulación más segura, cómoda y eficiente.





"La conservación de la infraestructura vial es una política sostenida del Gobierno Provincial, que acompaña el desarrollo productivo, turístico y social de cada región", expresó el Presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün.

En toda la Región Andina, la conectividad es una condición básica para sostener las actividades productivas que generan empleo e ingresos. Cada obra vial es parte del rumbo: una provincia que invierte en su infraestructura para crecer con base sólida.

El Gobierno Provincial avanza con nuevas tareas de conservación y mantenimiento sobre la Ruta Provincial 82 en San Carlos de Bariloche, una vía estratégica para la circulación diaria de vecinos, trabajadores y turistas. Los trabajos se realizan con fondos íntegramente provinciales e incluyen reparación de sectores deteriorados, bacheo y mejoras con asfalto en frío.Las tareas son ejecutadas por personal y maquinarias de la Planta de Asfalto de Allen junto a equipos de la Delegación VI de Vialidad Rionegrina, en el tramo comprendido entre Virgen de las Nieves y Puente Negro. Los trabajos incluyen bacheo localizado y carpetines con mezcla de concreto asfáltico en frío, mediante extendido y compactación, recuperando sectores deteriorados y mejorando las condiciones de circulación.