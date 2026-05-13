Río Negro mejora la Ruta Provincial 82 con fondos propios

El Gobierno Provincial avanza con nuevas tareas de conservación y mantenimiento sobre la Ruta Provincial 82 en San Carlos de Bariloche, una vía estratégica para la circulación diaria de vecinos, trabajadores y turistas. Los trabajos se realizan con fondos íntegramente provinciales e incluyen reparación de sectores deteriorados, bacheo y mejoras con asfalto en frío.Las tareas son ejecutadas por personal y maquinarias de la Planta de Asfalto de Allen junto a equipos de la Delegación VI de Vialidad Rionegrina, en el tramo comprendido entre Virgen de las Nieves y Puente Negro. Los trabajos incluyen bacheo localizado y carpetines con mezcla de concreto asfáltico en frío, mediante extendido y compactación, recuperando sectores deteriorados y mejorando las condiciones de circulación.
Estas intervenciones forman parte del mantenimiento programado que Vialidad Rionegrina lleva adelante de manera permanente sobre la red vial provincial, con fondos, personal y equipamientoi propio. Se priorizan sectores que requieren mejoras para garantizar una circulación más segura, cómoda y eficiente.
"La conservación de la infraestructura vial es una política sostenida del Gobierno Provincial, que acompaña el desarrollo productivo, turístico y social de cada región", expresó el Presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün.En toda la Región Andina, la conectividad es una condición básica para sostener las actividades productivas que generan empleo e ingresos. Cada obra vial es parte del rumbo: una provincia que invierte en su infraestructura para crecer con base sólida.
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