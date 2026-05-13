Aclaran que no hubo incendio en el Hospital de El Bolsón: bomberos realizaban una capacitación con personal de salud



Una situación de confusión y preocupación se generó durante la mañana , en inmediaciones del Hospital de Área de El Bolsón, luego de que vecinos advirtieran la presencia de humo en el exterior del edificio y comenzaran a circular versiones que hablaban de un presunto incendio, una manifestación o incluso la quema de cubiertas. Sin embargo, desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón aclararon que no existió ninguna emergencia y que todo formaba parte de una capacitación programada para el personal del centro de salud. Una situación de confusión y preocupación se generó durante la mañana , en inmediaciones del Hospital de Área de El Bolsón, luego de que vecinos advirtieran la presencia de humo en el exterior del edificio y comenzaran a circular versiones que hablaban de un presunto incendio, una manifestación o incluso la quema de cubiertas. Sin embargo, desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón aclararon que no existió ninguna emergencia y que todo formaba parte de una capacitación programada para el personal del centro de salud.





El oficial ayudante Jorge Manuel Merino, responsable del área de capacitaciones del cuartel local, explicó que la actividad forma parte de un trabajo que se viene desarrollando desde la semana pasada junto a trabajadores del hospital, enfocado en el uso correcto de extintores portátiles y protocolos básicos de actuación ante emergencias.





Según detalló, la capacitación contempla una etapa teórica y otra práctica. Durante la primera instancia se abordan conceptos fundamentales sobre el fuego, su composición, los distintos tipos de incendios y qué clase de extintor corresponde utilizar en cada caso. Posteriormente, se realiza una práctica controlada en el exterior del hospital, donde se genera fuego en una batea utilizando materiales como cartón y madera, para que los participantes puedan aplicar las técnicas aprendidas en el manejo de los matafuegos.

La actividad se desarrolló entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana, en un sector contiguo a la guardia del hospital, y también incluyó nociones vinculadas a evacuación, observación preventiva y reconocimiento de protocolos internos ante situaciones de emergencia.





Merino destacó que este tipo de capacitaciones también permite aprovechar extintores próximos a vencer, dándoles un uso práctico antes de su recambio, al tiempo que fortalece la preparación del personal frente a posibles incidentes reales.





Además, remarcó que este tipo de formación no solo es útil en instituciones públicas, sino también en complejos habitacionales, empresas y organismos privados, aunque en esos casos las capacitaciones suelen canalizarse mediante profesionales en seguridad e higiene.

Ante la circulación de rumores, el bombero fue categórico al descartar cualquier situación de riesgo en el hospital. “No hubo ningún principio de incendio ni ninguna manifestación. Nos llegaron versiones de que incluso se decía que estaban quemando cubiertas, pero no ocurrió nada de eso”, aclaró.





Finalmente, desde el cuartel insistieron en la importancia de verificar la información antes de difundirla, especialmente cuando se trata de hechos que pueden generar alarma en la comunidad.





La jornada dejó como saldo una capacitación positiva para el personal de salud, pero también expuso cómo una interpretación errónea y la rápida circulación de mensajes no chequeados pueden derivar en preocupación innecesaria entre los vecinos.