Vialidad nacional da inicio al plan integral de mantenimiento invernal 2026



Vialidad Nacional informa que iniciaron las acciones correspondientes al Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) 2026, con el fin de proveer los recursos necesarios que facilitan la transitabilidad por las rutas nacionales y pasos fronterizos ante la presencia de hielo y/o nieve sobre la calzada, durante la temporada invernal. Vialidad Nacional informa que iniciaron las acciones correspondientes al Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) 2026, con el fin de proveer los recursos necesarios que facilitan la transitabilidad por las rutas nacionales y pasos fronterizos ante la presencia de hielo y/o nieve sobre la calzada, durante la temporada invernal.

Se trata de una actividad realizada cada año desde el organismo vial nacional que contempla el mantenimiento de más de 7.800 kilómetros de rutas nacionales pertenecientes a Mendoza y las cinco provincias patagónicas: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.





En este sentido, a través de los distritos involucrados, se organiza desde los diferentes campamentos viales y puestos fijos, las tareas que se llevarán adelante durante la época más fría del año. Las mismas constan de trabajos preventivos y correctivos ejecutados esencialmente con equipamiento y personal propios y complementados mediante la contratación de empresas especializadas en el rubro.





El PIMI involucra a más de 450 agentes viales especializados y el despliegue de aproximadamente 350 equipos propios del organismo en diferentes puntos estratégicos, como barredoras y sopladores de nieve y equipos de aplicación de sal en grano y solución salina. Entre las principales labores, cuyo objetivo es posibilitar la circulación de todo tipo de vehículos, se destaca el despeje de nieve, las tareas preventivas de riego con solución salina y la distribución de sal granular para evitar la formación de hielo en la calzada bajo ciertas condiciones de humedad y temperatura. A su vez, sobre las rutas con calzada de ripio se efectúan trabajos de limpieza y despeje de nieve.





Vialidad Nacional recuerda a las personas usuarias la importancia de circular con extrema precaución durante la temporada invernal, respetando las indicaciones del personal vial y las velocidades máximas permitidas, además de verificar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje.



Para conocer las condiciones de transitabilidad en tiempo real, se encuentra disponible el sitio oficial del organismo.

Por consultas, gestiones y/o reclamos podrá comunicarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas llamando al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, vía correo electrónico a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar o mediante el formulario web. Además, antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional: argentina.gob.ar/rutasnacionales.



