URGENTE | Incendio estructural en Loma del Medio

Pasadas las 19 horas de este martes, Bomberos Voluntarios de El Bolsón acudieron a una emergencia en el barrio Loma del Medio, sector El Cipresal, sobre calle Mirando al Sol, por un incendio estructural en una vivienda.

Al arribar al lugar, las llamas ya se encontraban declaradas y generaban preocupación por el riesgo de propagación hacia el bosque circundante.

🚒 Pasadas las 20 horas, continúan trabajando intensamente varias dotaciones de Bomberos Voluntarios junto a personal del SPLIF.

⚠️ Testigos indicaron a Noticias del Bolsón que la situación es crítica debido a que la vivienda está emplazada en una zona boscosa.