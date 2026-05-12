Repudian los despidos en el INTI en Río Negro y el país

El legislador del bloque PJ-NE, Leandro García, expresó su más enérgico rechazo

a los despidos, el vaciamiento y el desmantelamiento de las capacidades técnicas y científicas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). que se vienen produciendo en Río Negro y todo el país.





García presentó un proyecto de comunicación dirigido al Gobierno nacional,solicitando que no se efectivicen dichos despidos de los trabajadores y las trabajadoras, se reactiven los servicios dados de baja, se garantice la recomposición salarial del sector y se fortalezca presupuestariamente al organismo.





Entre sus fundamentos, el legislador explicó que desde la asunción del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) perdió cerca de 800 puestos de trabajo mediante retiros voluntarios, jubilaciones cuyos puestos vacantes no fueron cubiertos, interrupción de becas, desafectación de tareas a trabajadores monotributistas y renuncias producto del deterioro salarial.





El Decreto 462/2025, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la centralización del INTI, el INTA y otros organismos públicos previamente descentralizados, afectando su autonomía administrativa y operativa. La resistencia y organización de las y los trabajadores del INTI, junto al acompañamiento de distintos sectores sociales, científicos, productivos y políticos, logró frenar parcialmente el avance del desguace del organismo, generando además un amplio debate en el ámbito legislativo

nacional.





Como no pudieron avanzar con el decreto, el Gobierno nacional siguió intentando desguazar el INTI a través de distintas resoluciones. Mediante la Resolución 213/2025, el Gobierno terminó con el control imparcial por parte del INTI sobre balanzas, surtidores y cinemómetros, entre otros instrumentos de medición.





A partir de la Resolución publicada en el Boletín Oficial Nº 42/2026, se dio de baja más de novecientos servicios industriales brindados por centros de investigación, laboratorios y distintas áreas del INTI, entre ellos controles vinculados a alimentos y bebidas, materiales para la construcción, adhesivos, cementos, artefactos a gas, dispositivos eléctricos y electrónicos, envases y embalajes, juguetes, plásticos, cauchos, entre otros.





La reducción de estas capacidades técnicas y de control afecta tanto al entramado productivo nacional como a la seguridad de consumidores y usuarios.





El INTI constituye un organismo estratégico para el desarrollo industrial, tecnológico y productivo de la Argentina, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y economías regionales.





García explicó que el proyecto busca expresar el acompañamiento del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche a la lucha de las y los trabajadores del INTI frente al vaciamiento, la pérdida de capacidades técnicas y los despidos impulsados en el organismo.