Vuelve el Tren Expreso Rionegrino y mejora la conectividad en la Región Sur

Luego de un proceso de mantenimiento integral de toda la formación, que implicó una intervención técnica de gran escala, el servicio vuelve a unir Ingeniero Jacobacci con San Carlos de Bariloche, con paradas intermedias en Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu.





Los trabajos demandaron un fuerte compromiso y despliegue del personal de la empresa, y fueron realizados en los talleres de San Antonio Oeste. La intervención contó con una inversión significativa por parte de la Provincia, a través del Ministerio de Obras Públicas, mientras que la ejecución de las tareas estuvo a cargo de Tren Patagónico.





En este marco, se realizó la rectificación completa del motor diésel Scania, dejándolo en condiciones equivalentes a nuevo, junto con el reemplazo de componentes clave, la intervención del sistema de tracción, la revisión de los sistemas de seguridad y la puesta a punto de la transmisión, incluyendo cardán, cajas y rodamientos.





Asimismo, se llevaron adelante mejoras y adaptaciones en el sistema de filtrado de aire, orientadas a optimizar el rendimiento y preservar la vida útil del motor. Estas acciones permiten garantizar un servicio más seguro, confiable y eficiente.

Además, se concretó el recambio total de los discos de ruedas por unidades nuevas, una intervención estructural que garantiza condiciones de circulación segura por los próximos 15 a 20 años, en función del espesor y diámetro de las ruedas.





Se trata de un servicio de Tren Patagónico con una fuerte impronta social, pensado para mejorar la conectividad de la región y facilitar el acceso a servicios esenciales. El TER permite a las y los vecinos viajar en el día para realizar trámites, consultas médicas, compras o visitas familiares, y regresar a sus hogares de manera cómoda y segura.





El servicio contará nuevamente con dos frecuencias semanales, los días martes y jueves. Partirá desde Ingeniero Jacobacci a las 4.00, arribando a Bariloche a las 8.40. El regreso será a las 17.00, con llegada a Jacobacci a las 21.45.

El próximo 2 de junio se reanuda el servicio del Tren Expreso Rionegrino (TER), consolidando una conexión clave para las localidades de la Región Sur y fortaleciendo la integración territorial de Río Negro.Además, se reactiva con tarifas accesibles, reafirmando el compromiso del Gobierno de Río Negro de sostener un transporte público al alcance de toda la comunidad y acompañar el desarrollo de cada localidad de la provincia.