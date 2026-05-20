Weretilneck anunció 30 nuevas viviendas para Viedma



El gobernador Alberto Weretilneck anunció la licitación para construir 30 nuevas viviendas en Viedma, en el marco del programa Camino a Casa del IPPV. La apertura de sobres será el 16 de junio y la obra demandará una inversión superior a los $1.875 millones para ampliar el acceso a soluciones habitacionales para familias de la capital provincial. El gobernador Alberto Weretilneck anunció la licitación para construir 30 nuevas viviendas en Viedma, en el marco del programa Camino a Casa del IPPV. La apertura de sobres será el 16 de junio y la obra demandará una inversión superior a los $1.875 millones para ampliar el acceso a soluciones habitacionales para familias de la capital provincial.





Esta obra forma parte del plan de 50 Viviendas en convenio con la Cooperativa Santa Clara, de los cuales 20 ya fueron adjudicadas en marzo pasado.





Las nuevas casas se construirán a través de modelos universales, garantizando mayor autonomía para las personas y adaptabilidad de acuerdo a las necesidades de cada familia; eficiencia energética y sustentabilidad. El plazo será de 300 días corridos.





Los lotes ya cuentan con todos los servicios, los cuales fueron ejecutados conjuntamente con el municipio en programas anteriores.