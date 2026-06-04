Autorizan a una niña a viajar a Bolivia para visitar a su abuelo enfermo. Viedma



Una madre de Viedma pidió autorización judicial para viajar con su hija a Bolivia y visitar a su padre, quien atraviesa una enfermedad grave. La solicitud se presentó porque no contaba con la conformidad formal del padre de la niña para salir del país. Una madre de Viedma pidió autorización judicial para viajar con su hija a Bolivia y visitar a su padre, quien atraviesa una enfermedad grave. La solicitud se presentó porque no contaba con la conformidad formal del padre de la niña para salir del país.

La mujer explicó que ejerce el cuidado personal de su hija y que el padre no mantiene contacto con ellas. También indicó que desconocía su domicilio actual. Por ese motivo, inició una acción para obtener una autorización que permitiera la salida temporal y el posterior regreso a la Argentina.

Durante el trámite, el hombre fue notificado por WhatsApp ante la imposibilidad de ubicar su domicilio real. Según las constancias del expediente, manifestó su conformidad con el viaje y envió una fotografía de su documento de identidad actualizado. Sin embargo, no se presentó formalmente ni completó la documentación necesaria.

La defensora de Menores e Incapaces intervino en el caso y no formuló objeciones. En su dictamen, sostuvo que impedir un viaje de carácter familiar y humanitario podía resultar restrictivo y perjudicial para la esfera emocional de la niña. También destacó que se respetó su derecho a ser oída y que su opinión fue tenida en cuenta.

En la audiencia realizada en el juzgado de Familia, la niña dijo que conocía los motivos del viaje, la modalidad del traslado y las fechas previstas. Además, prestó conformidad para viajar con su madre. También describió su vida cotidiana en Viedma y la ausencia de contacto con su padre.

La resolución recordó que el Código Civil y Comercial exige el consentimiento de ambos progenitores para la salida del país de hijos e hijas con doble vínculo filial. También indicó que, ante la falta de consentimiento o la imposibilidad de obtenerlo, la judicatura debe resolver de acuerdo con el interés familiar.

El juzgado valoró la falta de oposición del padre, la situación de salud del abuelo materno, el carácter temporal del viaje y el arraigo de la niña en Viedma. Según el expediente, allí se encuentran su centro de vida, su escolaridad y su red de contención.

Por esas razones, la sentencia autorizó a la niña a salir del país acompañada por su madre y a regresar a la Argentina dentro del período previsto.