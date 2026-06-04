En medio del lanzamiento de la temporada invernal, Cortés le pidió a Scioli mejorar el paso Cardenal Samoré

En su alocución, Cortés planteó tres ejes que consideró fundamentales para el desarrollo turístico de la ciudad: el estado de la aduana en el paso Cardenal Samoré, la puesta en valor de nuevas excursiones lacustres y la polémica tala de pinos en la costanera.









El paso Samoré, en el centro del reclamo





El punto más saliente del discurso fue el pedido directo al secretario Scioli para mejorar la infraestructura edilicia de la aduana argentina en el paso fronterizo con Chile. Cortés describió la situación como un freno concreto al ingreso de turistas del país vecino.





"En Chile hay alrededor de un millón de personas que quieren venir a Bariloche, y ahí tenemos un problema: nuestra aduana en el paso Samoré está en condiciones edilicias muy malas. Tenemos que mejorarla, Daniel (Scioli). Los baños son tremendos; uno ve que del otro lado hacen cosas y cuando pasan para la Argentina el impacto es feo. No podemos tener esa aduana tan fea y descuidada"





La comparación con el lado chileno del cruce fue explícita: mientras Chile invierte en infraestructura fronteriza, conexiones, puentes y asfalto, según Cortes el ingreso al país deja una primera impresión negativa en los visitantes.









Isla Huemul y nuevas excursiones lacustres





El segundo eje que presentó el intendente fue la incorporación de la Isla Huemul al circuito de excursiones lacustres, proyectando la puesta en valor del Puerto San Carlos como punto de partida.





"Bariloche va a tener la excursión a la Isla Huemul, poniendo en valor el Puerto San Carlos para que todos puedan salir a hacer la excursión que quieran: ir a Villa La Angostura, ir a la Isla Victoria".





La propuesta apunta a diversificar la oferta lacustre de la ciudad y sumar infraestructura en la Isla Huemul y atractivos que complementen los circuitos ya consolidados.









La defensa de la tala de pinos en la costanera





Cortés también aprovechó el escenario nacional para defender la decisión (que generó debate local) de talar los pinos que obstruían la vista al lago desde la costanera.





"Hemos tenido un debate con los pinos de la costanera. No puede ser que todos muestren el lago y nosotros lo tapemos. Tomé la decisión de cortarlos y quedó con una vista hermosa hacia el lago, con una magnitud tremenda. Es otra ciudad"





Al cierre de su discurso, el intendente apeló a la centralidad del turismo en la economía barilochense y llamó a una promoción total de la ciudad de cara a la temporada alta.





"Nosotros no tenemos otra cosa; no tenemos otras industrias ni alternativa laboral. La única es el turismo. Ponemos todo el esfuerzo. Bariloche es uno de los pocos lugares del mundo que tiene felicidad plena. ¿Cuánto vale el minuto de felicidad? Hay que innovar. Dentro de poco va a nevar, se va a vestir de blanco" anunció Cortes.

En el acto de lanzamiento de la temporada de invierno en ,, el intendente de Bariloche señaló que la aduana argentina en el paso Cardenal Samoré está en condiciones "muy malas" y advirtió que un millón de chilenos quieren visitar la ciudad pero la infraestructura fronteriza no está a la altura.Comenzó oficialmente la temporada turística de invierno en los destinos de Rio Negro.Con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, el intendente Walter Cortés, el secretario de Turismo de la Nación Daniel Scioli, el ministro de Producción rionegrino Carlos Banacloy y la secretaria de Turismo de Río Negro María Sol Canalda, lanzaron Bariloche Week en Buenos Aires.El jefe comunal participó este miércoles en la presentación en Buenos Aires del acto oficial de lanzamiento de la temporada. La expectativa en el sector es alta y en Bariloche ya cruzan los dedos para la llegada de la nieve.