Cinco hábitos simples para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono durante el invierno



Con la llegada de las bajas temperaturas, el uso de estufas, calefactores y otros artefactos a gas aumenta considerablemente, al igual que el tiempo que los hogares permanecen cerrados. En este contexto, desde Camuzzi recordaron la importancia de incorporar hábitos cotidianos de prevención que permiten reducir el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono y utilizar el gas natural de manera segura. Con la llegada de las bajas temperaturas, el uso de estufas, calefactores y otros artefactos a gas aumenta considerablemente, al igual que el tiempo que los hogares permanecen cerrados. En este contexto, desde Camuzzi recordaron la importancia de incorporar hábitos cotidianos de prevención que permiten reducir el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono y utilizar el gas natural de manera segura.





El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico que no tiene olor, color ni sabor, por lo que su presencia puede pasar completamente desapercibida. Esta característica lo convierte en un peligro silencioso, motivo por el cual la prevención y el correcto funcionamiento de los artefactos resultan fundamentales para proteger la salud de las personas.





Desde la empresa explicaron que muchas de las situaciones de riesgo pueden evitarse con medidas sencillas que forman parte de la rutina diaria. Entre ellas, destacaron la necesidad de mantener una adecuada ventilación de los ambientes y utilizar correctamente los equipos de calefacción.





Las principales recomendaciones incluyen mantener siempre libres las rejillas de ventilación, ya que nunca deben taparse ni obstruirse; verificar periódicamente que la llama de estufas, calefones y calefactores sea de color azul, ya que una llama amarilla o anaranjada puede indicar un funcionamiento deficiente; evitar utilizar hornallas u hornos para calefaccionar los ambientes; ventilar diariamente la vivienda, incluso durante los días de temperaturas más bajas; y controlar que los conductos de evacuación de gases permanezcan despejados y en buen estado.





Desde Camuzzi señalaron además que un uso responsable de los artefactos no solo mejora la seguridad del hogar, sino que también permite optimizar el consumo de energía durante los meses de mayor demanda. Un equipo correctamente instalado, con el mantenimiento adecuado y una buena ventilación funciona de manera más eficiente y reduce significativamente los riesgos.





Por el contrario, prácticas habituales como bloquear las rejillas de ventilación para conservar el calor, utilizar la cocina para calefaccionar la vivienda o descuidar el estado de los conductos pueden afectar tanto la seguridad de los ocupantes como el rendimiento de los equipos.





Si bien el monóxido de carbono no puede percibirse por los sentidos, existen síntomas que pueden alertar sobre una posible intoxicación. Dolor de cabeza, mareos, náuseas, somnolencia, debilidad o malestar general son algunas de las señales más frecuentes. Cuando estos síntomas aparecen en más de una persona que comparte el mismo ambiente, es importante sospechar de una posible exposición al gas.





Ante una situación de este tipo, se recomienda abrir puertas y ventanas para ventilar rápidamente el lugar, salir al aire libre y buscar atención médica de inmediato.





Desde la compañía remarcaron que la mejor herramienta sigue siendo la prevención. Incorporar hábitos simples como controlar la llama de los artefactos, mantener la ventilación adecuada y utilizar correctamente los equipos puede marcar la diferencia y contribuir a que las familias disfruten de un invierno cálido, seguro y sin riesgos.