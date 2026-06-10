El Concejo Deliberante aprobó el pase a planta permanente de 37 trabajadores municipales

En la Sesión Ordinaria de este miércoles, el Concejo Deliberante de El Bolsón aprobó la Ordenanza que establece la incorporación a planta permanente de 37 trabajadores y trabajadoras municipales, una medida que representa un importante avance hacia la estabilidad laboral de quienes se desempeñan en distintas áreas de la administración pública local.





La nómina de agentes fue propuesta de manera conjunta por los Poderes Ejecutivo y Legislativ, junto a las organizaciones gremiales ATE y UPCN. Posteriormente, la Junta de Calificación y Disciplina realizó un análisis integral de los legajos personales de los agentes propuestos, evaluando antecedentes laborales, desempeño, capacitación y orden de mérito correspondiente.





El Presidente del Concejo Agustín H. Guasco destacó “la democracia e institucionalidad”con la que se trató el tema al pasar por una Junta de Disciplina y con la participación gremial y además adelantó que seguirán trabajando para el pase a planta de los trabajadores que aún no están en esta lista, y por la actualización de re categorizaciones, algo que consideró una deuda con muchos empleados municipales.





Los 37 trabajadores reúnen las condiciones necesarias para su incorporación a planta permanente, en reconocimiento a su trayectoria, idoneidad y compromiso con el servicio público.





La medida garantiza así la continuidad laboral de los agentes manteniendo las categorías y remuneraciones que actualmente perciben, así como las funciones y áreas donde prestan servicios. Asimismo, la incorporación tendrá carácter provisorio durante un año, período en el que deberán superar las evaluaciones correspondientes para acceder de manera definitiva a la estabilidad prevista en el Estatuto Municipal.









Durante la sesión hizo uso de la Banca del Vecino Sandra Contreras, en representación de ATE, quien expresó el acompañamiento del gremio a esta iniciativa.





Con esta decisión, el Concejo Deliberante acompaña una medida que reconoce el trabajo, la dedicación y el compromiso de trabajadores y trabajadoras municipales que cumplen un rol fundamental para el funcionamiento de los servicios que brinda el Estado local a la comunidad.