El nuevo Polo Judicial de El Bolsón estaría finalizado entre agosto y septiembre



La construcción del nuevo Polo Judicial de El Bolsón avanza según los plazos previstos y podría estar finalizada entre fines de agosto y fines de septiembre de este año. Así lo confirmó el arquitecto Francisco Forestier, quien destacó que los trabajos continúan a buen ritmo y que no se prevén inconvenientes para cumplir con las fechas de entrega establecidas. La construcción del nuevo Polo Judicial de El Bolsón avanza según los plazos previstos y podría estar finalizada entre fines de agosto y fines de septiembre de este año. Así lo confirmó el arquitecto Francisco Forestier, quien destacó que los trabajos continúan a buen ritmo y que no se prevén inconvenientes para cumplir con las fechas de entrega establecidas.





Durante una recorrida por la obra, Forestier explicó que actualmente restan aproximadamente tres meses de trabajo para concluir la primera etapa del edificio. “Calculamos que a fines de agosto o fines de septiembre deberíamos estar terminando la obra. No tendríamos que tener inconvenientes para cumplir con las fechas que nos están pidiendo para entregar”, señaló.





El profesional remarcó además que todo el equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento del edificio ya se encuentra contemplado dentro del presupuesto oficial. En ese sentido, indicó que algunos elementos requieren tiempos de espera más extensos debido a que deben ser fabricados especialmente o adquiridos mediante pedidos específicos.





“Está todo previsto. Hay algunos insumos que no se consiguen tan fácilmente y hay que mandarlos a fabricar o pedirlos con anticipación. Eso es lo que más tiempo lleva, pero muchas de esas compras ya se han realizado y otras están en proceso”, explicó.





La nueva infraestructura permitirá albergar dependencias judiciales que actualmente funcionan en distintos espacios de la ciudad, fortaleciendo la presencia institucional del Poder Judicial en la región y mejorando las condiciones de atención para los vecinos.





Forestier recordó que el proyecto original del Polo Judicial contempla una planificación más amplia que la actualmente en ejecución. La primera etapa corresponde al edificio que se encuentra en construcción y cuenta con una superficie aproximada de 390 metros cuadrados. Sin embargo, el diseño integral prevé una segunda etapa mucho más importante, con una superficie cercana a los 1.100 metros cuadrados.





“El proyecto original contemplaba dos módulos. El que estamos construyendo ahora tiene 390 metros cuadrados y existe un segundo módulo, más grande, de alrededor de 1.100 metros cuadrados, que completaría el conjunto del Polo Judicial”, detalló.





Entre ambos sectores quedará conformada una amplia plaza interna que funcionará como espacio de integración dentro del predio. Además, el arquitecto destacó que gran parte de las obras exteriores también se encuentran prácticamente terminadas, incluyendo los trabajos realizados fuera de la línea municipal.





En ese marco, mencionó especialmente las tareas vinculadas al sector de la edificacion, donde se desarrollan construcciones complementarias que ya transitan su etapa final.





Consultado sobre la posibilidad de avanzar con la segunda etapa del proyecto, Forestier reconoció que hasta el momento no existen novedades concretas respecto de futuras licitaciones o definiciones presupuestarias.





“No hemos escuchado mucho sobre ese tema”, afirmó, dejando en claro que por ahora la prioridad está centrada en finalizar el edificio actualmente en ejecución.





De esta manera, la comunidad de El Bolsón se encuentra cada vez más cerca de contar con una nueva sede judicial moderna y funcional, una obra considerada estratégica para el fortalecimiento institucional y la mejora de los servicios de justicia en toda la Comarca Andina.