Miles de estudiantes rionegrinos vivirán la experiencia del esquí escolar

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció la edición 2026 del Programa Esquí y Montaña Escolar, una propuesta destinada a escuelas primarias públicas y de gestión social de la Zona Andina, que este año alcanzará a 3.100 estudiantes de 5to y 6to grado.

Weretilneck realizó el anuncio junto a la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, y valoró lo inclusivo de esta política educativa: “En Bariloche, la montaña, la nieve y el esquí son parte de nuestra identidad. Y queremos que todos nuestros chicos y chicas tengan la oportunidad de disfrutarlos”, y resaltó que las y los niños de las escuelas "podrán conocer, aprender y vivir una experiencia que les va a quedar para siempre".



El Programa este año alcanzará a más de 1600 estudiantes de 6to grado que participarán de jornadas en el Cerro Catedral durante septiembre y octubre, mientras que más de 1500 estudiantes de 5to grado, tendrán actividades de montaña, accediendo a experiencias educativas, recreativas y deportivas en contacto con el entorno natural.





De esta manera, niños y niñas podrán tener la oportunidad de practicar esta actividad en un contexto de aprendizaje, convivencia y cuidado del entorno natural.

La Ministra Campos señaló que "Este es un programa que nos pone muy contentos de poder llevar adelante ya que tiene su trayectoria, hace muchos años que está vigente. Estas políticas del Ministerio de Educación y del Gobierno de Río Negro garantizan que los niños de la zona Andina tengan acceso a estas actividades que son parte de la identidad y la cultura de la región" indicó.





Por otro lado, el Gobierno de Río Negro garantizará los y las profesionales para llevar adelante la actividad, el traslado de las y los estudiantes desde las escuelas al cerro y su regreso, el equipamiento necesario, esquíes y botas, y los pases requeridos para el acceso al Cerro Catedral.



"Desde el Ministerio ya estamos preparando todo en las áreas correspondientes para poder encontrarnos en los meses de septiembre y octubre en la zona andina practicando estos dos deportes al aire libre", finalizó la Ministra.



El Programa Esquí y Montaña Escolar constituye una importante política educativa orientada a garantizar el derecho de acceso igualitario a experiencias formativas significativas, favoreciendo la participación de estudiantes en prácticas culturales, deportivas y recreativas que enriquecen sus trayectorias escolares y fortalecen el vínculo con el territorio.