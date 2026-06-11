Epuyén logró atención bancaria gracias al impulso de los adultos mayores y el respaldo de la comunidad

El Consejo de Adultos Mayores de Epuyén celebró un importante avance en una gestión que venía impulsando desde hace más de un año: la llegada de atención presencial del Banco del Chubut a la localidad. La iniciativa surgió ante la necesidad de que los vecinos puedan realizar trámites bancarios sin tener que trasladarse a otras ciudades, una demanda que fue acompañada por más de 600 firmas de residentes.

Según informaron desde el Consejo, el reclamo logró finalmente una respuesta favorable y, desde esta semana, personal del Banco del Chubut comenzará a atender al público en dependencias de la Municipalidad de Epuyén. La atención se realizará inicialmente cada quince días, constituyendo un primer paso hacia un objetivo más ambicioso: la instalación definitiva de una sucursal bancaria en la localidad.

Desde la organización destacaron que el respaldo de la comunidad fue fundamental para demostrar la necesidad de contar con servicios financieros más accesibles. Además, remarcaron que continúan gestionando la colocación de dos nuevos cajeros automáticos, uno en el sector del Lago y otro en el acceso al pueblo, con el objetivo de mejorar la cobertura y facilitar las operaciones de los vecinos.

Los integrantes del Consejo de Adultos Mayores señalaron también que seguirán insistiendo para que se concrete la promesa realizada por las autoridades provinciales respecto a la apertura de una sucursal permanente del Banco del Chubut en Epuyén. En ese sentido, consideraron que la participación de los habitantes en las jornadas de atención será clave para demostrar la demanda existente.

La primera atención presencial del Banco del Chubut se realizará en la Municipalidad de Epuyén este jueves de 9 a 13 horas. Los vecinos interesados deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad para realizar consultas y trámites.

La noticia representa un logro significativo para la comunidad y especialmente para el Consejo de Adultos Mayores, que encabezó las gestiones y mantuvo el reclamo durante más de un año hasta obtener una respuesta concreta. Ahora, el desafío será consolidar el servicio y avanzar hacia la instalación definitiva de una sucursal bancaria que permita a los habitantes de Epuyén acceder a una atención permanente sin necesidad de salir de la localidad.