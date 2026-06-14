Personas Jurídicas acompañó a más de 20 instituciones en El Bolsón

En el marco de la política de territorialidad que impulsa el Ministerio de Gobierno y Trabajo de Río Negro, el equipo de Personas Jurídicas realizó una jornada de asesoramiento y atención en El Bolsón, donde más de 20 instituciones de la Comarca Andina pudieron realizar consultas, avanzar en trámites y recibir acompañamiento para su regularización.

Además, cinco grupos participaron de reuniones de asesoramiento para iniciar el proceso de constitución como asociaciones civiles, una herramienta fundamental para fortalecer su organización, acceder a programas de apoyo y consolidar el trabajo que realizan en sus comunidades.

Durante la jornada, que se llevó adelante el pasado viernes, se atendieron representantes de Amigos Discapacitados Visuales de la Comarca Andina; Club Social Juventud Unida; Iglesia Evangélica La Barca de Dios; Club Social Deportivo San Francisco; Cooperadora Escolar Centro de Educación N° 23; Cooperadora Hospital de Área El Bolsón Dr. Roberto Martín; Rabbani Naqshbandi; Feriantes de El Bolsón; Cóndor Andino; Club Social y Cultural Los Nogales; Club Atlético Patagonia; Club Social Deportivo Unión del Sur; Jabalíes Rugby Club; Fundación Supervivir; Fundación Pan Franciscano; Fundación A Favor de la Vida; Club Andino Piltriquitrón; Club Deportivo de la Feria Regional y la Asociación vinculada al CET N° 3.

La Inspectora General de Personas Jurídicas, Martina Morana, destacó que “cada institución cumple un rol importante en su comunidad y nuestro objetivo es estar cerca para acompañarlas, resolver dudas y facilitar los trámites necesarios para que puedan seguir creciendo. Muchas veces el Estado espera que las organizaciones lleguen a las oficinas, pero nosotros entendemos que también debemos recorrer el territorio y acercar las herramientas a cada localidad”.

Estas acciones forman parte del trabajo que el organismo viene desarrollando en distintos puntos de Río Negro para fortalecer a clubes, cooperadoras, asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones comunitarias, promoviendo instituciones más sólidas y con mayores posibilidades de desarrollo.